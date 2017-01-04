Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер заявил, что российская команда должна быть отстранена от Олимпийских игр.

«Если все так, как говорится, то русские должны взять олимпийскую паузу и быть исключены. Конечно, это затронет невиновных спортсменов, но все остальное будет бессмысленным. Тогда у них будет время подумать. После этого нам придется пройти длинный путь и можно будет начать заново», – сказал Пихлер.

При этом тренер отметил, что биатлонистки в его группе не использовали допинг.

«Я верю и говорю сегодня о том, что моя команда была чистой. За то, что происходит после сдачи допинг-пробы, нельзя винить спортсменов», – сказал главный тренер сборной Швеции.