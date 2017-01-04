Вольфганг Пихлер: «Если все так, как говорится, то русские должны взять олимпийскую паузу»
Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер заявил, что российская команда должна быть отстранена от Олимпийских игр.
«Если все так, как говорится, то русские должны взять олимпийскую паузу и быть исключены. Конечно, это затронет невиновных спортсменов, но все остальное будет бессмысленным. Тогда у них будет время подумать. После этого нам придется пройти длинный путь и можно будет начать заново», – сказал Пихлер.
При этом тренер отметил, что биатлонистки в его группе не использовали допинг.
«Я верю и говорю сегодня о том, что моя команда была чистой. За то, что происходит после сдачи допинг-пробы, нельзя винить спортсменов», – сказал главный тренер сборной Швеции.
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