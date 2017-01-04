выставил российского голкипера Антона Худобина на драфт отказов.

Россиянин в этом сезоне провел в составе «Брюинс» 7 матчей, в которых в среднем пропускал 3,06 гола при проценте сэйвов 88,5%. В том случае, если никто не заберет контракт Худобина в течение 24 часов, он отправится в . Сегодня Худобин тренировался с командой в преддверии очередного матча.

Кроме того, на уэйвер выставлен нападающий «Сан-Хосе» Мэтт Ньето. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.