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    НХЛ. «Бостон» выставил Худобина на драфт отказов

    Теги Бостон Сан-Хосе Антон Худобин НХЛ АХЛ Мэттью Ньето

    «Бостон» выставил российского голкипера Антона Худобина на драфт отказов.

    Россиянин в этом сезоне провел в составе «Брюинс» 7 матчей, в которых в среднем пропускал 3,06 гола при проценте сэйвов 88,5%. В том случае, если никто не заберет контракт Худобина в течение 24 часов, он отправится в АХЛ. Сегодня Худобин тренировался с командой в преддверии очередного матча.

    Кроме того, на уэйвер выставлен нападающий «Сан-Хосе» Мэтт Ньето. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

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