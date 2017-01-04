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    Танкреди Палмери: «Китайский клуб предложил 150 млн евро за Обамеянга, зарплата – 41 млн»

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Китай Пьер-Эмерик Обамеянг Танкреди Палмери Шанхай Теллэйс

    Итальянский журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери рассказал об интересе китайского клуба «Шанхай Теллэйс» к форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

    «Обамеянг получил предложение от «Шанхая» с зарплатой в 41 миллион евро в год. «Боруссии» за него предлагают 150 миллионов евро. Оба предложения могут побить мировые рекорды», – написал Палмери в твиттере.

    Напомним, что «Шанхай Теллэйс» возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Также в команде играет форвард Халк.

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