Итальянский журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери рассказал об интересе китайского клуба «Шанхай Теллэйс» к форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

«Обамеянг получил предложение от «Шанхая» с зарплатой в 41 миллион евро в год. «Боруссии» за него предлагают 150 миллионов евро. Оба предложения могут побить мировые рекорды», – написал Палмери в твиттере.

Напомним, что «Шанхай Теллэйс» возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Также в команде играет форвард Халк.