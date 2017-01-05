НБА. Регулярный чемпионат. «Чикаго» в гостях обыграл «Кливленд», «Голден Стэйт» взял верх над «Портлендом» и другие результаты
В среду, 4 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» дома уступил «Чикаго», «Голден Стэйт» победил «Портленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Батюм (28), Уокер (20 + 9 передач), Кидд-Гилкрист (14 + 11 подборов), Марв. Уильямс (8 + 8 подборов), Хибберт (3) – старт; Камински (17), Сешнс (9), Лэмб (9), Хоуз (8), Белинелли (7), Грэм (0).
- Дата проведения
- 5 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Пэйтон (15 + 6 передач), Гордон (15 + 10 подборов), Ибака (9 + 11 подборов), Микс (8), Бийомбо (2) – старт; Фурнье (14), Грин (10), Вучевич (10 + 6 передач + 5 потерь), Огастин (6), Хезонья (3), Уотсон (0), Рудеж (0), Онуаку (0).
- Дата проведения
- 5 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Энтони (30 + 11 подборов + 7 передач), Роуз (15 + 5 потерь), Ли (11), Ноа (8 + 16 подборов), Томас (7) – старт; Кузминскас (15), О’Куинн (8), Холидэй (7), Дженнингс (3), Эрнангомес (0).
- Дата проведения
- 5 января, 04.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
- Джеймс (31 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Макрэй (21), Фрай (15), Лиггинс (2), Томпсон (2 + 11 подборов) – старт; Фелдер (9), Джефферсон (7), Шамперт (4), Джонс (3).
- Чикаго
- Батлер (20 + 8 передач), Гибсон (18 + 7 подборов), Картер-Уильямс (13), Уэйд (10), Лопес (6) – старт; Макдермотт (17), Миротич (16), Грант (5), Фелисио (1).
- Дата проведения
- 5 января, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Риверс (28 + 7 передач), Редик (19), Джордан (18 + 20 подборов), Фелтон (11 + 6 передач), Мба а Муте (9) – старт; Кроуфорд (22), Спейтс (5), Джонсон (2), Андерсон (1), Басс (0).
- Дата проведения
- 5 января, 06.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Карри (35 + 7 подборов + 5 потерь), Дюрэнт (30), Томпсон (14), Пачулия (13), Грин (9 + 7 подборов + 11 передач) – старт; Ливингстон (9), Игудала (6 + 6 передач), Кларк (5), Уэст (4), Маккоу (0), Луни (0), МакГи (0).
- Дата проведения
- 5 января, 06.30, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Казинс (13), Барнс (12 + 7 подборов), Коллисон (10), Куфос (6), Маклемор (0) – старт; Лоусон (15 + 6 передач), Аффлало (15), Темпл (15), Толливер (14), Коули-Стайн (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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