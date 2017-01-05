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    НБА. Регулярный чемпионат. «Чикаго» в гостях обыграл «Кливленд», «Голден Стэйт» взял верх над «Портлендом» и другие результаты

    Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Голден Стэйт Клипперс Мемфис Майами Милуоки Нью-Йорк Орландо Портленд Сакраменто НБА Оклахома-Сити

    В среду, 4 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» дома уступил «Чикаго», «Голден Стэйт» победил «Портленд».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Оклахома-Сити 123:112 (27:22, 33:33, 27:33, 36:24)
    Дата проведения
    5 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Батюм (28), Уокер (20 + 9 передач), Кидд-Гилкрист (14 + 11 подборов), Марв. Уильямс (8 + 8 подборов), Хибберт (3) – старт; Камински (17), Сешнс (9), Лэмб (9), Хоуз (8), Белинелли (7), Грэм (0).
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (33 + 15 подборов + 8 передач), Оладипо (18), Адамс (18 + 12 подборов), Роберсон (2), Сабонис (2) – старт; Кантер (22 + 8 подборов), Абринес (6), Морроу (5), Кристон (4), Грант (2).

     

    Орландо – Атланта 92:111 (26:23, 21:29, 18:26, 27:33)
    Дата проведения
    5 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Пэйтон (15 + 6 передач), Гордон (15 + 10 подборов), Ибака (9 + 11 подборов), Микс (8), Бийомбо (2) – старт; Фурнье (14), Грин (10), Вучевич (10 + 6 передач + 5 потерь), Огастин (6), Хезонья (3), Уотсон (0), Рудеж (0), Онуаку (0).
    Атланта
    Шредер (18 + 7 передач), Бэйзмор (17), Миллсэп (16 + 5 потерь), Ховард (13 + 12 подборов), Сефолоша (8) – старт; Хардуэй (12), Дилэйни (11), Мускала (8), Хамфрис (6), Корвер (2 + 7 передач), Бембри (0).

     

    Нью-Йорк – Милуоки 104:105 (25:27, 27:25, 35:21, 17:32)
    Дата проведения
    5 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Нью-Йорк
    Энтони (30 + 11 подборов + 7 передач), Роуз (15 + 5 потерь), Ли (11), Ноа (8 + 16 подборов), Томас (7) – старт; Кузминскас (15), О’Куинн (8), Холидэй (7), Дженнингс (3), Эрнангомес (0).
    Милуоки
    Адетокумбо (27 + 13 подборов), Паркер (15), Брогдон (12 + 8 передач), Снелл (3), Хенсон (2) – старт; Монро (18 + 9 подборов), Телетович (13), Терри (8), Бизли (7), Пламли (0).

     

    Кливленд – Чикаго 94:106 (23:16, 23:36, 28:31, 20:23)
    Дата проведения
    5 января, 04.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Джеймс (31 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Макрэй (21), Фрай (15), Лиггинс (2), Томпсон (2 + 11 подборов) – старт; Фелдер (9), Джефферсон (7), Шамперт (4), Джонс (3).
    Чикаго
    Батлер (20 + 8 передач), Гибсон (18 + 7 подборов), Картер-Уильямс (13), Уэйд (10), Лопес (6) – старт; Макдермотт (17), Миротич (16), Грант (5), Фелисио (1).

     

    Клипперс – Мемфис 115:106 (30:29, 23:34, 36:22, 26:21)
    Дата проведения
    5 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Риверс (28 + 7 передач), Редик (19), Джордан (18 + 20 подборов), Фелтон (11 + 6 передач), Мба а Муте (9) – старт; Кроуфорд (22), Спейтс (5), Джонсон (2), Андерсон (1), Басс (0).
    Мемфис
    Марк Газоль (23 + 6 передач), Конли (17 + 7 подборов + 12 передач), Аллен (13), Эннис (8), Мартин (5) – старт; Рэндолф (13), Картер (11 + 7 подборов), Дэниелс (9), Харрисон (7 + 7 передач).

     

    Голден Стэйт – Портленд 125:117 (40:34, 29:37, 30:21, 26:25)
    Дата проведения
    5 января, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Карри (35 + 7 подборов + 5 потерь), Дюрэнт (30), Томпсон (14), Пачулия (13), Грин (9 + 7 подборов + 11 передач) – старт; Ливингстон (9), Игудала (6 + 6 передач), Кларк (5), Уэст (4), Маккоу (0), Луни (0), МакГи (0).
    Портленд
    Макколлум (35 + 9 подборов + 5 потерь), Крэбб (18), Пламли (16 + 10 подборов), Амину (12 + 7 подборов), Харклесс (10 + 7 подборов) – старт; Тернер (11), Ленард (7), Напьер (6), Вонле (2), Коннотон (0).

     

    Сакраменто – Майами 102:107 (25:30, 34:34, 22:23, 21:20)
    Дата проведения
    5 января, 06.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Казинс (13), Барнс (12 + 7 подборов), Коллисон (10), Куфос (6), Маклемор (0) – старт; Лоусон (15 + 6 передач), Аффлало (15), Темпл (15), Толливер (14), Коули-Стайн (2).
    Майами
    Драгич (19 + 7 передач), Ричардсон (9 + 8 подборов), Бэббит (9), Рид (6), Макгрудер (3 + 7 подборов) – старт; Джонсон (23), Дж. Джонсон (14 + 6 передач), Эллингтон (13), Хаслем (7), Уэйтерс (4).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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