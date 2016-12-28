Россия разгромила Латвию на МЧМ, «Ливерпуль» победил, прервалась серия СКА и другие новости

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Молодежная сборная России во втором матче ЧМ победила с крупным счетом Латвию (9:1).

2. «Ливерпуль» выиграл заключительный матч 18-го тура и вернулся на второе место в АПЛ. Следующие матчи в Англии уже в пятницу и субботу.

3. «Ак Барс» прервал 9-матчевую победную серию СКА. Казанцы выиграли по буллитам. Остальные результаты игрового дня КХЛ – тут.

4. Федор Смолов стал лучшим игроком года в России по версии СМИ. Пора покорять европейских журналистов!

5. «Анжи» объявил о необходимости продать ведущих игроков. У клуба, где еще недавно пылили Это’О с Роберто Карлосом, финансовые трудности.

6. Российские лыжники Вылегжанин, Легков, Белов и Петухов отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга.

7. Малкин разменял 9-ю сотню очков в НХЛ, Овечкин вышел на 30-е место в истории лиги по голам, Анисимов забросил шайбу. Остальные результаты дня – здесь.

8. «Крылья» получат 247 млн рублей из бюджета Самарской области, «Лада» – 270 млн. Можно у «Анжи» кого-нибудь купить.

9. В НБА «Бостон» обыграл «Мемфис», «Лейкерс» встречаются с «Ютой». Другие результаты – здесь.

10. Криштиану Роналду стал лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств.

Цитата дня. «Нашу программу не задушишь, не убьешь! Петиция Кравцова в адрес администрации кабачка «13 стульев» отклонена». Дмитрий Губерниев против Александра Кравцова.