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    НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» уступили «Юте», «Бостон» взял верх над «Мемфисом» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Даллас Хьюстон Лейкерс Мемфис Майами НБА Юта Оклахома-Сити

    Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова на своей площадке уступили «Юте», «Бостон» победил «Мемфис».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Мемфис 113:103 (28:24, 28:24, 28:29, 29:26)
    Дата проведения
    28 декабря, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Брэдли (23 + 7 подборов), Томас (21 + 7 передач), Краудер (17 + 7 подборов), Хорфорд (11 + 5 потерь), Джонсон (4 + 10 подборов) – старт; Грин (19), Смарт (13 + 6 передач), Олиник (5 + 7 подборов), Браун (0), Жеребко (0), Зеллер (0).
    Мемфис
    Марк Газоль (26 + 9 передач), Аллен (17 + 8 подборов), Харрисон (12 + 6 передач), Эннис (11), Грин (8) – старт; Рэндолф (16 + 10 подборов), Дэниелс (8), Картер (5), Мартин (0).

     

    Майами – Оклахома-Сити 94:106 (19:33, 29:28, 21:26, 25:19)
    Дата проведения
    28 декабря, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Ричардсон (22), Уайтсайд (12 + 8 подборов), Уильямс (9), Макгрудер (7), Уинслоу (7) – старт; Дж. Джонсон (16), Джонсон (15), Рид (6), Эллингтон (0), Хаслем (0).
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (29 + 17 подборов + 11 передач + 7 потерь), Адамс (15 + 8 подборов), Морроу (9), Сабонис (6), Роберсон (1) – старт; Кантер (19 + 8 подборов), Абринес (14), Грант (10), Ловернь (3), Кристон (0), Синглер (0).

     

    Даллас – Хьюстон 107:123 (31:31, 16:35, 27:32, 33:25)
    Дата проведения
    28 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Барнс (21), Мэттьюз (19), Новицки (7), Уильямс (6 + 6 передач), Богут (0) – старт; Андерсон (13 + 8 подборов), Пауэлл (13), Сет Карри (11), Джексон (7), Финни-Смит (4), Харрис (3), Бруссино (3), Межри (0).
    Хьюстон
    Харден (34 + 11 передач + 6 потерь), Андерсон (22), Нене (12 + 8 подборов), Ариза (9 + 7 подборов), Брюэр (8) – старт; Гордон (13), Деккер (9 + 11 подборов), Эннис (7), Харрелл (7), Макдэниэлс (2), Браун (0), Уилджер (0).

     

    Лейкерс – Юта 100:102 (25:28, 27:20, 22:24, 26:30)
    Дата проведения
    28 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Лейкерс
    Рэндл (25 + 12 подборов), Денг (9 + 9 подборов), Мозгов (9), Расселл (4), Янг (4) – старт; Уильямс (22), Кларксон (12), Робинсон (10), Ингрэм (5).
    Юта
    Хэйворд (31 + 9 подборов), Гобер (12 + 11 подборов + 6 потерь), Мак (9), Фэйворс (8), Худ (2) – старт; Инглс (13), Джонсон (10), Диао (10), Нето (4), Лайлс (3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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