Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова на своей площадке уступили «Юте», «Бостон» победил «Мемфис».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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