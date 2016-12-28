НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» уступили «Юте», «Бостон» взял верх над «Мемфисом» и другие результаты
Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова на своей площадке уступили «Юте», «Бостон» победил «Мемфис».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Брэдли (23 + 7 подборов), Томас (21 + 7 передач), Краудер (17 + 7 подборов), Хорфорд (11 + 5 потерь), Джонсон (4 + 10 подборов) – старт; Грин (19), Смарт (13 + 6 передач), Олиник (5 + 7 подборов), Браун (0), Жеребко (0), Зеллер (0).
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Ричардсон (22), Уайтсайд (12 + 8 подборов), Уильямс (9), Макгрудер (7), Уинслоу (7) – старт; Дж. Джонсон (16), Джонсон (15), Рид (6), Эллингтон (0), Хаслем (0).
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Барнс (21), Мэттьюз (19), Новицки (7), Уильямс (6 + 6 передач), Богут (0) – старт; Андерсон (13 + 8 подборов), Пауэлл (13), Сет Карри (11), Джексон (7), Финни-Смит (4), Харрис (3), Бруссино (3), Межри (0).
- Дата проведения
- 28 декабря, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Рэндл (25 + 12 подборов), Денг (9 + 9 подборов), Мозгов (9), Расселл (4), Янг (4) – старт; Уильямс (22), Кларксон (12), Робинсон (10), Ингрэм (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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