Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роналду стал лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид примера Испания Энди Маррей плавание рейтинги ATP СМИ Катинка Хоссу

    Европейские информационные агентства назвали нападающего «Реала» Криштиану Роналду лучшим спортсменом 2016 года.

    В голосовании среди представителей 27 информагентств португалец опередил шотландского теннисиста Энди Маррея (первая ракетка мира) и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу (три золотых медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро).

    Роналду в этом году выиграл Лигу чемпионов, Евро-2016, чемпионат мира среди клубов и поучил четвертый «Золотой мяч».

    Польское издание PAP проводит этот опрос с 1958 года. В нем принимали участие: Efe (Испания) France Presse (Франция), Agerpress (Румыния), ANP (Голландия), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Бельгия), БелТА (Беларусь), BTA (Болгария), CTK (Чехия), DPA (Германия), Elta (Литва), Fena (Босния и Герцеговина), Hina (Хорватия), Leta (Латвия), Lusa (Португалия), Moldpres (Молдова), SDA-ATS (Швейцария), SHGSK (Косово), SID (Германия), Sita (Словакия), STA (Словения), Tanjug (Сербия), ТАСС (Россия), Укринформ (Украина) и PAP (Польша).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться