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    НХЛ. Малкин набрал 800-е очко в лиге

    Теги Нью-Джерси Питтсбург Евгений Малкин видео НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в игре с «Нью-Джерси» (1:2, после 1-го периода) забросил 15-ю шайбу в сезоне.

    Это 800-е (310+490) очко россиянина в 680 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

    В 36 играх текущего сезона Малкин набрал 40 (15+25) очков и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров.

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