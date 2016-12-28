Форвард «Питтсбурга» в игре с «Нью-Джерси» (1:2, после 1-го периода) забросил 15-ю шайбу в сезоне.

Это 800-е (310+490) очко россиянина в 680 матчах регулярных чемпионатов .

В 36 играх текущего сезона Малкин набрал 40 (15+25) очков и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров.