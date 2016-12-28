НХЛ. Малкин набрал 800-е очко в лиге
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в игре с «Нью-Джерси» (1:2, после 1-го периода) забросил 15-ю шайбу в сезоне.
Это 800-е (310+490) очко россиянина в 680 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
В 36 играх текущего сезона Малкин набрал 40 (15+25) очков и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров.
Malkin scores! Malkin picks up career point #800! pic.twitter.com/AG6v2zuqNL— NHL (@NHL) 28 декабря 2016 г.
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