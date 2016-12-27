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    МЧМ-2017. Россия сыграет с Латвией, Канада против Словакии и другие матчи

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    Во второй день молодежного чемпионата мира сборная России сыграет с командой Латвии, сборная Канады встретится с командой Словакии.

    Чехия U-20 – Швейцария U-20
    Дата проведения
    27 декабря, 21.00, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    Латвия U-20 – Россия U-20
    Дата проведения
    28 декабря, 00.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео
    Дания U-20 – Финляндия U-20
    Дата проведения
    28 декабря, 01.30, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    Канада U-20 – Словакия U-20
    Дата проведения
    28 декабря, 04.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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