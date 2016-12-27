МЧМ-2017. Россия сыграет с Латвией, Канада против Словакии и другие матчи
Во второй день молодежного чемпионата мира сборная России сыграет с командой Латвии, сборная Канады встретится с командой Словакии.
- Дата проведения
- 27 декабря, 21.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 28 декабря, 00.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 28 декабря, 01.30, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.00, «Air Canada Centre»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.