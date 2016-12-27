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    «Крылья» получат 247 млн рублей из бюджета Самарской области, «Лада» – 270 млн

    Теги Крылья Советов Лада Премьер-лига Россия бизнес КХЛ Дмитрий Шляхтин кризис

    Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что власти региона окажут финансовую помощь «Крыльям Советов» и «Ладе».

    Из бюджета области в 2017 году будет выделено 517 миллионов рублей. Хоккейному клубу достанутся 270 миллионов, а футбольному – 247 миллионов.

    «Мы приняли такое решение, так как оба клуба переживают непростое время. «Лада» живет в долг, а бюджет «Крыльев Советов» урезан.

    Хоккейный клуб получит примерно 270 миллионов рублей. Это позволит «Ладе» решить все проблемы с задолженностями в этом сезоне», – заявил Шляхтин.

    Ранее сообщалось что у «Лады» многомесячные долги по зарплате перед хоккеистами. Задолженность удалось частично погасить в середине декабря за счет выделения 50 миллионов рублей из бюджета Самарской области.

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