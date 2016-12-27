«Анжи» объявил о необходимости продать ведущих игроков
«Анжи» опубликовал официальное заявление.
«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков.
Не только «Анжи», но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности. Просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства дальше развивать «Анжи». О всех состоявшихся трансферах сообщим дополнительно», – сказано в тексте.
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