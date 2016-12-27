«Анжи» объявил о необходимости продать ведущих игроков

«Анжи» опубликовал официальное заявление.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков.

Не только «Анжи», но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности. Просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства дальше развивать «Анжи». О всех состоявшихся трансферах сообщим дополнительно», – сказано в тексте.