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    «Анжи» объявил о необходимости продать ведущих игроков

    Теги Премьер-лига Россия возможные трансферы бизнес Анжи Сулейман Керимов

    «Анжи» опубликовал официальное заявление.

    «Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков.

    Не только «Анжи», но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности. Просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства дальше развивать «Анжи». О всех состоявшихся трансферах сообщим дополнительно», – сказано в тексте.

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