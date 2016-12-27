Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Смолов стал лучшим игроком года в России по версии СМИ

    Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев Федор Смолов Премьер-лига Россия рейтинги Краснодар СМИ Куинси Промес

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим игроком 2016 года в России по опросу еженедельника «Футбол».

    В голосовании приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представители пресс-служб.

    Смолов набрал 544 очка, опередив полузащитника «Спартака» Куинси Промеса (419) и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева (168).

    Форвард сборной России стал 43-м футболистом, который выиграл опрос. Впервые голосование проводилось в1964 году, когда лучшим игроком СССР был признан торпедовец Валерий Воронин.

    Смолов признан лучшим игроком года в России по версии РФС и РФПЛ

    Опрос

    Куда уйдет Смолов?

    24986 голосов 66
    • Германия
      50%
    • Англия
      10%
    • Испания
      6%
    • Его уровень - Россия
      34%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться