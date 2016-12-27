Смолов стал лучшим игроком года в России по версии СМИ
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим игроком 2016 года в России по опросу еженедельника «Футбол».
В голосовании приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представители пресс-служб.
Смолов набрал 544 очка, опередив полузащитника «Спартака» Куинси Промеса (419) и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева (168).
Форвард сборной России стал 43-м футболистом, который выиграл опрос. Впервые голосование проводилось в1964 году, когда лучшим игроком СССР был признан торпедовец Валерий Воронин.
Смолов признан лучшим игроком года в России по версии РФС и РФПЛ
Опрос
Куда уйдет Смолов?
- Германия50%
- Англия10%
- Испания6%
- Его уровень - Россия34%
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