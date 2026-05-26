  • Депутат Свищев о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Не могу найти объяснение, почему Евгений принял такое решение. У меня нет оправданий данному поступку»
Депутат Свищев: у меня нет оправданий для поступка Плющенко.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что не понимает переход фигуриста Александра Плющенко в Азербайджан.

13-летний Александр – сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В мае юный спортсмен получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России.

«Для меня удивительно, когда с одной стороны известные люди говорят о том, как любят нашу страну и поддерживают ее политику, и при этом для своих детей создают условия, когда они будут выступать за другую страну.

Я даже не понял и не услышал объяснения самого Плющенко, его супруги [Яны Рудковской]. Понятно, что ребенок не принимает решение, прежде всего [это идет] от его родителей. Поэтому удивительно, что он будет выступать за другую страну. У меня нет оправданий данному поступку.

Я не могу себе найти объяснение, почему Евгений принял такое решение по поводу своего ребенка. Хороший ребенок, прекрасный. Мы все видим, семья активна в соцсетях, в политической жизни страны, в спортивной жизни страны. Но такое решение… Я читаю много разных комментариев, стараюсь аккуратно говорить сейчас, неэмоционально, чтобы никого не обижать, но все‑таки для меня такие действия неприемлемы», – сказал Свищев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Свищев
logoАлександр Плющенко
переходы
logoсборная России
logoмужское катание
сборная Азербайджана
logoЕвгений Плющенко
logoЯна Рудковская

Комментарии

Так всё правильно и естественно для нашего времени: для холопов одна мораль, а для бояр совсем другая.
Боярам можно учить холопов патриотизму, а своим детям делать двойное гражданство, отмазывать их от армии, учить в Лондоне и покупать недвижку в Майями.
Спасибо депутату Свищеву за честную оценку действий Евгения Плющенко. Мы очень надеемся никогда не увидеть венец лицемерия и позора в виде ледовых шоу Плющенко в России, где на российских налогоплательщиках будут зарабатывать деньги армянка Титова, азербайджанка Жилина, азербайджанец Плющенко-младший, узбек Попов и другие любители иносранных гражданств.
Запретите шоу Плющенко в России!
Казашку Самоделкину забыли
Казашка Самоделкина не участвует в шоу Плющенко.
Теперь ждем извинений от Плющенко типа "зашел не в ту дверь".
Лучший комментарий!!!!👌и вот такой сценарий с извинениями и отменой Плю на пару лет в инфо пространстве и снятии его с гос финансирования был бы самым лучшим
Черную водолазку может у Киркорова одолжить
Ну вот, у всего бомонда есть куча объяснений этому, а у него видишь ли нет)))
А что тут непонятного? Вот такая у нас сейчас элитка. Требуют патриотизм от других, а сами патриоты только на словах.
Подождем еще, скоро Плющенко бюджетные деньги начнет просить на свои ледовые шоу, воспитывающие патриотизм и прославляющие любовь к Родине.
они итак бюджет осваивают давно уже. Ледовые шоу начинают делают на заемные или бюджетные деньги
После такого демарша и нанесения удара по репутации медийных людей, продвигающих государственную повестку, Плющенко должен быть, как минимум, запрещён в России к показу своих шоу!
А дети депутатской и правительтвенной элиты по всей Европе - это ему не удивительно? Этому у него объяснения есть?
Это верно, но также верно и то, что это никак не оправдывает поступок Плюща.
А почему ему надо за это оправдываться? Смена гражданства ( спортивного или обычного) запрещено законом?
Часто пишут, мол Гномычу не надо в фк, а надо допустим в футбол... Если его отдать в нормальную футбольную школу, где пацаны серьезно занимаются, а не играют в поддавки с мажором, ему и там пыль придется глотать. Он просто не спортивный, профессиональный спорт это не его
Ни физически, ни психологически к спорту нет данных. Просто мелкого стяжателя какого-то вырастили. Занимался бы с матерью шоу-бизнесом (но только не в спорте!), это ему бы вполне подошло,--хотя бы стремление есть нахапать побольше)))
Абсолютно согласна
Ну хоть один не стал делать вид, что не понимает из-за чего сыр-бор
Что здесь непонятного? Когда Плющенко выгодно, он ярый патриот, не понимающий, как ради спортивных достижений можно отказаться от Родины, когда выгодно другое, он легко отказывается от Родины, забывая все свои прежние утверждения. Самое забавное то, что самый яростный патриот на словах оказался на деле самым большим поставщиком своих фигуристов за рубеж.
