Депутат Свищев о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Не могу найти объяснение, почему Евгений принял такое решение. У меня нет оправданий данному поступку»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что не понимает переход фигуриста Александра Плющенко в Азербайджан.
13-летний Александр – сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В мае юный спортсмен получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России.
«Для меня удивительно, когда с одной стороны известные люди говорят о том, как любят нашу страну и поддерживают ее политику, и при этом для своих детей создают условия, когда они будут выступать за другую страну.
Я даже не понял и не услышал объяснения самого Плющенко, его супруги [Яны Рудковской]. Понятно, что ребенок не принимает решение, прежде всего [это идет] от его родителей. Поэтому удивительно, что он будет выступать за другую страну. У меня нет оправданий данному поступку.
Я не могу себе найти объяснение, почему Евгений принял такое решение по поводу своего ребенка. Хороший ребенок, прекрасный. Мы все видим, семья активна в соцсетях, в политической жизни страны, в спортивной жизни страны. Но такое решение… Я читаю много разных комментариев, стараюсь аккуратно говорить сейчас, неэмоционально, чтобы никого не обижать, но все‑таки для меня такие действия неприемлемы», – сказал Свищев.
Боярам можно учить холопов патриотизму, а своим детям делать двойное гражданство, отмазывать их от армии, учить в Лондоне и покупать недвижку в Майями.
