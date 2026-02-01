⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Сарновский победил, Дикиджи – 2-й, Лутфуллин – 3-й

Сарновский победил на чемпионате России по прыжкам.

1 февраля в Москве прошел финал чемпионата России по прыжкам в фигурном катании. Победу одержал Никита Сарновский.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Мужчины

Финал

1. Никита Сарновский – 193,42

Финал: 4Lo, 4Lz+3A+2A+1A+2A, 2Lz, 4Lz+3A, 4T

1/2 финала: 4Lo, 2Lz, 4Lz+3A+3A, 4Lz+3A

1/4 финала: 4Lo, 4F, 4Lz+3A

2. Владислав Дикиджи – 186,73

Финал: 4Lz+3A, 4Lz, 4S+Eu+3S+Eu+3S+Eu+3S+Eu+3S, 4S

1/2 финала: 4Lz+3A+Eu+3S, 4Lz+Eu+3S, 4S

1/4 финала: 4Lz+3A, 4Lz, 4S

3. Глеб Лутфуллин – 169,55

Финал: 4Lo, 4S+3A с ошибкой, 4S, 3А+3А+Eu+3S+Eu+3S+2A, 4S+3A с ошибкой

1/2 финала: 4Lo, 3A+3A+3A, 4S+3A, 3A+3A с падением

1/4 финала: 4Lo, 3A+3A, 4S, 4S+3А

Выбыли после полуфинала

4. Григорий Федоров – 91,01

1/2 финала: 4Lz+3A+2A с ошибкой, 3А+3А, 4F, 3A+3A+2A

1/4 финала: 4Lz, 3A+3A, падение с 4F, 4F

5. Матвей Ветлугин – 80,23

1/2 финала: 4Lo, 4F!+2A, 4F!<+2A+2A, 4Lo

1/4 финала: 4Lo, 4F+2A, 4F

6. Николай Угожаев – 77,85

1/2 финала: 4Lz+3A, падение с 4Lz, 4Lz, падение с 3A

1/4 финала: 4Lz+3A, 4F, 4Lz

Выбыли после четвертьфинала

7. Макар Игнатов – 40,01 (4Lo+Eu+3S, 4S, 4Lo)

8. Андрей Мозалев – 38,64 (4F, 4S с ошибкой, 4T+Eu+3S, 4T)

9. Роман Савосин – 38,11 (4T+Eu+3F, 4S, 4T)

10. Евгений Семененко – 36,86 (4Lo с ошибкой, 4Lo+3A, 4S, 3А+3А)

11. Марк Кондратюк – 36,84 (падение с 4Lz, 3A+3A, 4Lz с ошибкой, 4S)

12. Артур Даниелян – 23,89 (падение с 4S, 3A+2A с ошибкой, 4S, падение с 3A, 3Lz+3A с ошибкой)

