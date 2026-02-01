1432

⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Сарновский победил, Дикиджи – 2-й, Лутфуллин – 3-й

Сарновский победил на чемпионате России по прыжкам.

1 февраля в Москве прошел финал чемпионата России по прыжкам в фигурном катании. Победу одержал Никита Сарновский.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Мужчины

Финал

1. Никита Сарновский – 193,42

Финал: 4Lo, 4Lz+3A+2A+1A+2A, 2Lz, 4Lz+3A, 4T

1/2 финала: 4Lo, 2Lz, 4Lz+3A+3A, 4Lz+3A

1/4 финала: 4Lo, 4F, 4Lz+3A

2. Владислав Дикиджи – 186,73

Финал: 4Lz+3A, 4Lz, 4S+Eu+3S+Eu+3S+Eu+3S+Eu+3S, 4S

1/2 финала: 4Lz+3A+Eu+3S, 4Lz+Eu+3S, 4S

1/4 финала: 4Lz+3A, 4Lz, 4S

3. Глеб Лутфуллин – 169,55

Финал: 4Lo, 4S+3A с ошибкой, 4S, 3А+3А+Eu+3S+Eu+3S+2A, 4S+3A с ошибкой

1/2 финала: 4Lo, 3A+3A+3A, 4S+3A, 3A+3A с падением

1/4 финала: 4Lo, 3A+3A, 4S, 4S+3А

Выбыли после полуфинала

4. Григорий Федоров – 91,01

1/2 финала: 4Lz+3A+2A с ошибкой, 3А+3А, 4F, 3A+3A+2A

1/4 финала: 4Lz, 3A+3A, падение с 4F, 4F

5. Матвей Ветлугин – 80,23

1/2 финала: 4Lo, 4F!+2A, 4F!<+2A+2A, 4Lo

1/4 финала: 4Lo, 4F+2A, 4F

6. Николай Угожаев – 77,85

1/2 финала: 4Lz+3A, падение с 4Lz, 4Lz, падение с 3A

1/4 финала: 4Lz+3A, 4F, 4Lz

Выбыли после четвертьфинала

7. Макар Игнатов – 40,01 (4Lo+Eu+3S, 4S, 4Lo)

8. Андрей Мозалев – 38,64 (4F, 4S с ошибкой, 4T+Eu+3S, 4T)

9. Роман Савосин – 38,11 (4T+Eu+3F, 4S, 4T)

10. Евгений Семененко – 36,86 (4Lo с ошибкой, 4Lo+3A, 4S, 3А+3А)

11. Марк Кондратюк – 36,84 (падение с 4Lz, 3A+3A, 4Lz с ошибкой, 4S)

12. Артур Даниелян – 23,89 (падение с 4S, 3A+2A с ошибкой, 4S, падение с 3A, 3Lz+3A с ошибкой)

На прыжковых турнирах так наглядно видно, насколько плохо прыгает Женя) и вторая оценка не спасёт)
Тарасова неплохо выглядит и говорит получше. Дай бог. Здоровья ей побольше
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Тарасова неплохо выглядит и говорит получше. Дай бог. Здоровья ей побольше
И в хорошем настроении сегодня!
Олды, ставьте лайк, если помните флип у Андрея на соревнованиях))
Ответ Анастасия Лукьянова
Олды, ставьте лайк, если помните флип у Андрея на соревнованиях))
Было время, но длилось не долго
Ответ Анастасия Лукьянова
Олды, ставьте лайк, если помните флип у Андрея на соревнованиях))
Было, но недолго
Этих шоу с артистизмом полным полно. А это серьезный технический турнир. Мне , например, интересно.
Конечно все это личные предпочтения, но я лучше посмотрю такой прыжковый турнир, чем турнир артистических программ без единого прыжка ака шоу 👿
Ответ Yasenka
Конечно все это личные предпочтения, но я лучше посмотрю такой прыжковый турнир, чем турнир артистических программ без единого прыжка ака шоу 👿
А я с удовольствием посмотрю и то, и другое, если там будут участвовать сильные спортсмены.
Но это никак и никогда не заменит классические КП и ПП.
Ответ Yasenka
Конечно все это личные предпочтения, но я лучше посмотрю такой прыжковый турнир, чем турнир артистических программ без единого прыжка ака шоу 👿
Так турнир программ и так есть, вызов русский (ледниковый период на минималках)!🤭
Прийти на прыжки с шестами и удивляться, что пловцов не видно. Это примерно так выглядит от Чайковской
В сухом остатке прошли реально прыгуны. И Сарновский здесь на своем месте. А вот Матвей удивил!
Флип Андрея тоже топ!
Ответ ЮИ
В сухом остатке прошли реально прыгуны. И Сарновский здесь на своем месте. А вот Матвей удивил! Флип Андрея тоже топ!
Почему? Уже на ЧР стало понятно, что Матвей очень хорошо прокачал прыжки.
Ответ Светлана Менова
Почему? Уже на ЧР стало понятно, что Матвей очень хорошо прокачал прыжки.
так тем и удивил, что два раза подряд снаряд попал в воронку!
Как выгодно выделяются спортсмены с правильными и красивыми выездами
Ответ Matilda17
Как выгодно выделяются спортсмены с правильными и красивыми выездами
Конечно.
Не смотрятся прыжки у Семененко, не понимаю всеобщего умиления над тем, что он " тащит", " борется" . Выезды всё впечатление портят
Ответ Elenavasilevna
Не смотрятся прыжки у Семененко, не понимаю всеобщего умиления над тем, что он " тащит", " борется" . Выезды всё впечатление портят
Он не тащит и не борется - он просто правильно и чисто НЕ УМЕЕТ.
Какой симпатичный малыш у Игнатовых) очень милый ребенок
