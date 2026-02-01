⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Сарновский победил, Дикиджи – 2-й, Лутфуллин – 3-й
1 февраля в Москве прошел финал чемпионата России по прыжкам в фигурном катании. Победу одержал Никита Сарновский.
Москва
Мужчины
Финал
1. Никита Сарновский – 193,42
Финал: 4Lo, 4Lz+3A+2A+1A+2A, 2Lz, 4Lz+3A, 4T
1/2 финала: 4Lo, 2Lz, 4Lz+3A+3A, 4Lz+3A
1/4 финала: 4Lo, 4F, 4Lz+3A
2. Владислав Дикиджи – 186,73
Финал: 4Lz+3A, 4Lz, 4S+Eu+3S+Eu+3S+Eu+3S+Eu+3S, 4S
1/2 финала: 4Lz+3A+Eu+3S, 4Lz+Eu+3S, 4S
1/4 финала: 4Lz+3A, 4Lz, 4S
3. Глеб Лутфуллин – 169,55
Финал: 4Lo, 4S+3A с ошибкой, 4S, 3А+3А+Eu+3S+Eu+3S+2A, 4S+3A с ошибкой
1/2 финала: 4Lo, 3A+3A+3A, 4S+3A, 3A+3A с падением
1/4 финала: 4Lo, 3A+3A, 4S, 4S+3А
Выбыли после полуфинала
4. Григорий Федоров – 91,01
1/2 финала: 4Lz+3A+2A с ошибкой, 3А+3А, 4F, 3A+3A+2A
1/4 финала: 4Lz, 3A+3A, падение с 4F, 4F
5. Матвей Ветлугин – 80,23
1/2 финала: 4Lo, 4F!+2A, 4F!<+2A+2A, 4Lo
1/4 финала: 4Lo, 4F+2A, 4F
6. Николай Угожаев – 77,85
1/2 финала: 4Lz+3A, падение с 4Lz, 4Lz, падение с 3A
1/4 финала: 4Lz+3A, 4F, 4Lz
Выбыли после четвертьфинала
7. Макар Игнатов – 40,01 (4Lo+Eu+3S, 4S, 4Lo)
8. Андрей Мозалев – 38,64 (4F, 4S с ошибкой, 4T+Eu+3S, 4T)
9. Роман Савосин – 38,11 (4T+Eu+3F, 4S, 4T)
10. Евгений Семененко – 36,86 (4Lo с ошибкой, 4Lo+3A, 4S, 3А+3А)
11. Марк Кондратюк – 36,84 (падение с 4Lz, 3A+3A, 4Lz с ошибкой, 4S)
12. Артур Даниелян – 23,89 (падение с 4S, 3A+2A с ошибкой, 4S, падение с 3A, 3Lz+3A с ошибкой)
Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве: там выступят Валиева, Трусова, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
Но это никак и никогда не заменит классические КП и ПП.
Флип Андрея тоже топ!