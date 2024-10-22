Елизавета Худайбердиева: «Семейная жизнь очень помогла мне с психологической точки зрения. И с финансовой, кстати, тоже»

Елизавета Худайбердиева рассказала, как брак помог ее карьере в фигурном катании.

«Как повлияла семейная жизнь на мою спортивную карьеру и повлияла ли вообще? Я с уверенностью могу сказать, что лично мне с психологической точки зрения она очень помогла. И с финансовой, кстати, тоже.

Сначала хотела написать, что с появлением семьи и любящего человека ничего технически особо не изменилось, но потом вспомнила один разговор.

Недавно мы обсуждали это с подругой, тоже танцоршей. Мы вместе в 2019 году снимали студию площадью 29 кв. м. в подмосковной Балашихе и скидывались по 16 рублей на одну гематогенку в местной круглосуточной аптеке.

Сейчас поймите мой посыл правильно – не так, что «нам было нечего есть и все пожалейте нас». Нет. Моя подруга безумно любила фигурное катание и завершила карьеру по финансовым причинам, и я вместе с ней не пошла работать тренером маленьких детей, а продолжила кататься, потому что мою жизнь и работу полностью принял будущий муж.

Моей зарплаты хватало только на оплату половины той самой квартиры, что уж говорить про заграничные сборы или резко понадобившийся новый костюм. Получается, все-таки семейная жизнь кардинально повлияла на мою карьеру?

Конкуренция в спорте огромная, и если у тебя нет поддержки родителей, чтобы жить комфортно (именно комфортно, не в золоте), надо стать хотя бы топ-3 чемпионата России.

Наверное, правильнее будет сказать, что новая семья однозначно повлияла на мое положение в обществе и медийном пространстве», – написала чемпионка России в танцах на льду в колонке для «Матч ТВ».