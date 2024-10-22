Мама Костылевой: «Лена уже начала прыгать, восстановила все свои элементы ультра-си. Теперь надо накатывать программы с прыжками»

Мама фигуристки Костылевой рассказала, что она восстановила элементы ультра-си.

Костылева должна была выступить на первом этапе юниорского Гран-при России, но снялась из-за травмы. Сообщалось, что у нее ушиб.

«Времени на восстановление очень мало. Лена уже начала прыгать, восстановила все свои элементы ультра-си. Теперь надо накатывать программы с прыжками. Тренируемся в своей группе, делая перерыв в часовой тренировке. Лена снимает ботинок – и нога отдыхает.

Конечно, за три дня до первого этапа [Гран‑при России] уровень был фантастический, но он нарабатывался целый месяц с 11 сентября. Лена тогда вернулась с моря.

Надеемся, что рецидива не будет, и Лена, тренируясь с 18 октября, успеет собрать все в программах до следующего этапа. Тем более, перед этапами мы с Леночкой хотим участвовать в шоу, посвященных дню рождения ее тренера, в Санкт-Петербурге», – сказала Ирина Костылева.