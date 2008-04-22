Василий Конов: «Если между Вайцеховской и Тутберидзе есть вопросы, они решат их без посредничества пресс-атташе федерации»

Журналист Василий Конов прокомментировал заявления пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольги Ермолиной по поводу работы журналистки Елены Вайцеховской, высказавшейся по поводу методов работы тренера Этери Тутберидзе.

«Для начала – коллеги, которые вынесли в заголовок про «поднять возраст до 18 лет», вы слушали наш подкаст не очень внимательно. Про 18 лет говорил я, а не Елена Сергеевна.



Любой журналист имеет право высказывать свое мнение. Даже если это мнение не по душе федерации, то это не дело федерации. В федерации могут прочитать, принять к сведению, могут быть злы или недовольны, но не могут устраивать преследования журналиста.



Затем последовало нечто на официальном сайте Федерации (от той же Ольги Ермолиной, которая, якобы, выражала до этого лишь свое мнение). Для того, чтобы отказать в аккредитации Ольге нужно ждать декабря, – это единственный раз, когда именно федерация выдает аккредитацию – на чемпионат России. В остальных случаях (этапы Гран-при, чемпионат Европы и чемпионат мира) – это дело ISU.

Ольга уже однажды пыталась не дать аккредитацию другому корреспонденту «Р-Спорт» и, думаю, она прекрасно помнит, что хватило ровно одного звонка, чтобы а) Ольге объяснили, что у нее нет на это полномочий и б) выдали аккредитацию. В тот момент это выглядело как мелкое сведение счетов, как выглядит это и сейчас.

Уверен, что если вдруг между Еленой Вайцеховской и есть недопонимание и вопросы, то две взрослые женщины в состоянии без посреднических услуг пресс-атташе ФФКР решить эти вопросы. Более того, у меня большие сомнения, что появившееся на офсайте федерации хоть как-то согласовано с руководством, но это лишь предположение.



Помимо этого, в свете данного заявления хотел бы напомнить: УК РФ Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.



Не люблю давать советы, но, думаю, что лучше пресс-атташе делать свою работу, к которой очень много вопросов, а не писать подобные опусы и не бегать с угрозами за журналистами в Саранске, обещая им возвращение зла, которое они (журналисты), якобы делают, критикуя чемпионат России», – написал Конов.

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