Федерация фигурного катания России: «Рассмотрим возможность не предоставлять аккредитацию Вайцеховской. Ее публикации вызывают возмущение»

Федерация фигурного катания России ( ) выступила с заявлением по поводу последних комментариев журналистки Елены Вайцеховской про Этери Тутберидзе и ее учениц.

«Федерация фигурного катания на коньках России оставляет за собой право не предоставлять аккредитацию журналистке «Р-Спорт» Елене Вайцеховской.

Публикации автора вызывают возмущение как у специалистов, так и любителей фигурного катания. Такое впечатление, что способная журналистка опустилась до уровня желтой прессы и пишет свои опусы с единственной целью собрать побольше лайков», – говорится в заявлении.

Вчера Елена Вайцеховская в подкасте «Бей! Беги» сообщила, что, по ее мнению, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная не останутся в спорте до Пекина-2022. Также она прокомментировала методы работы Этери Тутберидзе.