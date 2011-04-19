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    Федерация фигурного катания России: «Рассмотрим возможность не предоставлять аккредитацию Вайцеховской. Ее публикации вызывают возмущение»

    Теги сборная России ФФКР Елена Вайцеховская Р-Спорт Фигурное катание

    Федерация фигурного катания России (ФФКР) выступила с заявлением по поводу последних комментариев журналистки Елены Вайцеховской про Этери Тутберидзе и ее учениц.

    «Федерация фигурного катания на коньках России оставляет за собой право не предоставлять аккредитацию журналистке «Р-Спорт» Елене Вайцеховской.

    Публикации автора вызывают возмущение как у специалистов, так и любителей фигурного катания. Такое впечатление, что способная журналистка опустилась до уровня желтой прессы и пишет свои опусы с единственной целью собрать побольше лайков», – говорится в заявлении.

    Вчера Елена Вайцеховская в подкасте «Бей! Беги» сообщила, что, по ее мнению, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная не останутся в спорте до Пекина-2022. Также она прокомментировала методы работы Этери Тутберидзе.

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