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    Самарин идет вторым после короткой программы на этапе Гран-при Франции, Алиев – 9-й

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    Американский фигурист Джейсон Браун выиграл короткую программу на этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле, россиянин Александр Самарин идет вторым.

    Гран-при

    6-й этап

    Internationaux de France

    Гренобль, Франция

    Мужчины

    Короткая программа

    1. Джейсон Браун (США) – 96,41
    2. Александр Самарин (Россия) – 90,86
    3. Нэтан Чен (США) – 86,94
    4. Ромен Понсар (Франция) – 84,97
    5. Денис Васильев (Латвия) – 82,30
    6. Кевин Аймо (Франция) – 81,00
    7. Боян Цзинь (Китай) – 79,41
    8. Кейдзи Танака (Япония) – 79,35
    9. Дмитрий Алиев (Россия) – 75,15
    10. Даниэль Самохин (Израиль) – 72,33
    11. Николя Надо (Канада) – 61,46

    Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Internationaux de France

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