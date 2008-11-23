Самарин идет вторым после короткой программы на этапе Гран-при Франции, Алиев – 9-й

Американский фигурист Джейсон Браун выиграл короткую программу на этапе Гран-при Internationaux de France в Гренобле, россиянин Александр Самарин идет вторым.
Гран-при
6-й этап
Internationaux de France
Гренобль, Франция
Мужчины
Короткая программа
1. Джейсон Браун (США) – 96,41
2. Александр Самарин (Россия) – 90,86
3. Нэтан Чен (США) – 86,94
4. Ромен Понсар (Франция) – 84,97
5. Денис Васильев (Латвия) – 82,30
6. Кевин Аймо (Франция) – 81,00
7. Боян Цзинь (Китай) – 79,41
8. Кейдзи Танака (Япония) – 79,35
9. Дмитрий Алиев (Россия) – 75,15
10. Даниэль Самохин (Израиль) – 72,33
11. Николя Надо (Канада) – 61,46
Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Internationaux de France