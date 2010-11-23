Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Internationaux de France. На нем выступят Медведева и Константинова

С 23 по 25 ноября в Гренобле пройдет шестой этап Гран-при по фигурному катанию Internationaux de France. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Гран-при

6-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

23 ноября

Мужчины, короткая программа

17.00 Матч ТВ (с 17.30), Матч! Арена (с 17.30)

Танцы на льду, ритм-танец

18.55 Матч! Арена, Eurosport 2

Женщины, короткая программа

20.35 Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport 2

Пары, короткая программа

22.30 Матч! Арена

24 ноября

Мужчины, произвольная программа

15.50 Матч! Арена

Танцы на льду, произвольный танец

18.05 Матч! Арена

Женщины, произвольная программа

21.00 Первый канал, Матч! Арена, Eurosport 2

Пары, произвольная программа

23.10 Матч! Арена

25 ноября

Показательные выступления

16.30 Матч! Арена (с 17.00)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции. Также все соревнования будут транслироваться на сайте Первого канала.

Участники

Мужчины: Николя Надо (Канада), Цзинь Боян (Китай), Кевин Аймо (Франция), Ромен Понсар (Франция), Даниэль Самохин (Израиль), Кейдзи Танака (Япония), Денис Васильев (Латвия), Дмитрий Алиев (Россия), Александр Самарин (Россия), Джейсон Браун (США), Нэтан Чен (США).

Женщины: Лорин Лекавалье (Франция), Мэ Беренис Мейте (Франция), Леа Серна (Франция), Марин Хонда (Япония), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Станислава Константинова (Россия), Евгения Медведева (Россия), Мария Сотскова (Россия), Матильда Альготссон (Швеция), Алексия Паганини (Швейцария), Брэди Теннелл (США).

Пары: Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада), Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР), Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция), Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия), Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия), Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США), Одри Лу – Миша Митрофанов (США).

Танцы на льду: Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция), Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция), Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия), Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия), Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания), Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США), Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США).