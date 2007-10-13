Гран-при. Медведева выступит в Канаде и Франции, Загитова – в России и Финляндии

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников серии Гран-при в женском одиночном катании в новом сезоне.

Организаторы соревнований позднее внесут в заявки еще по одной спортсменке из своих стран.

Skate America (США)

19-21 октября

Луна Хендрикс (Бельгия), Лорин Лекавалье (Франция), Марин Хонда (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Каори Сакамото (Япония), Елена Радионова (Россия), Софья Самодурова (Россия), Полина Цурская (Россия), Николь Райичова (Словакия), Старр Эндрюс (США), Брэди Теннелл (США).

Skate Canada (Канада)

26-28 октября

Ларкин Остман (Канада), Элейн Шартран (Канада), Габриэль Дэйлман (Канада), Вакаба Хигучи (Япония), Юра Мацуда (Япония), Мако Ямашита (Япония), Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Чхве Да Бин (Южная Корея), Евгения Медведева (Россия), Дарья Паненкова (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Мэрайя Белл (США).

Этап Гран-при в Финляндии

2-4 ноября

Луна Хендрикс (Бельгия), Николь Шотт (Германия), Каролина Костнер (Италия), Рика Хонго (Япония), Каори Сакамото (Япония), Юна Шираива (Япония), Станислава Константинова (Россия), Дарья Паненкова (Россия), Алина Загитова (Россия), Николь Райичова (Словакия), Карен Чен (США).

NHK Trophy (Япония)

9-11 ноября

Габриэль Дэйлман (Канада), Ли Сяннин (Китай), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Чхве Да Бин (Южная Корея), Елена Радионова (Россия), Мария Сотскова (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Мэрайя Белл (США), Кортни Хикс (США), Анжела Ван (США).

Rostelecom Cup (Россия)

16-18 ноября

Николь Шотт (Германия), Вакаба Хигучи (Япония), Юра Мацуда (Япония), Мако Ямашита (Япония), Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Лим Ын Су (Южная Корея), Полина Цурская (Россия), Алина Загитова (Россия), Алексия Паганини (Швейцария), Карен Чен (США), Грейси Голд (США).

Trophée de France (Франция)

23-25 ноября

Лорин Лекавалье (Франция), Мэ Беренис Мейте (Франция), Каролина Костнер (Италия), Марин Хонда (Япония), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Станислава Константинова (Россия), Евгения Медведева (Россия), Мария Сотскова (Россия), Матильда Альгодссон (Швеция), Брэди Теннелл (США).