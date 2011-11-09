Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy

С 9 по 11 ноября в Хиросиме пройдет четвертый этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Хиросима, Япония

9 ноября

Пары, короткая программа

8.20 Матч ТВ (с 8.35), Матч! Арена

Женщины, короткая программа

10.10 Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport 2

Мужчины, короткая программа

13.05 Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport 2

10 ноября

Танцы на льду, ритм-танец

6.45 Первый канал, Матч! Арена

Пары, произвольная программа

8.35 Матч ТВ, Матч! Арена

Женщины, произвольная программа

10.40 Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport 2

Мужчины, произвольная программа

13.30 Матч! Арена, Eurosport 2

11 ноября

Танцы на льду, произвольный танец

5.30 Первый канал, Матч! Арена

Показательные выступления

9.05 Матч! Арена, Eurosport 2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции. Также все соревнования будут транслироваться на сайте Первого канала.

Участники

Мужчины: Кевин Рейнолдс (Канада), Маттео Риццо (Италия), Хироаки Сато (Япония), Шома Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Денис Васильев (Латвия), Джун Хен Ли (Южная Корея), Дмитрий Алиев (Россия), Сергей Воронов (Россия), Ярослав Паниот (Украина), Александр Джонсон (США), Винсент Чжоу (США).

Женщины: Кайлани Крейн (Австралия), Мэ Беренис Мейте (Франция), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Лим Ын Су (Южная Корея), Алена Леонова (Россия), Мария Сотскова (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Мэрайя Белл (США), Кортни Хикс (США), Анжела Ван (США).

Пары: Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада), Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай), Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония), Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия), Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания), Тара Кейн – Дэнни О’Ши (США), Одри Лу – Миша Митрофанов (США), Алекса Шимека – Крис Книрим (США).

Танцы на льду: Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада), Ван Шие – Лю Синьюй (Китай), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония), Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия), Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия), Александра Назарова – Максим Никитин (Украина), Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США), Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США).