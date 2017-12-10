Шубенков про ответ Минспорта на открытое письмо легкоатлетов: «Мы обеспокоены и в рамках закона помогаем, но остальное – сами»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами опубликовал ответ Министерства спорта РФ на открытое письмо российских легкоатлетов к президенту России Владимиру Путину в связи с ситуацией в ВФЛА.

«Необходимо признать, что на текущий момент в российской легкой атлетике возникла кризисная ситуация как внутри страны, так и на международной арене. В связи с обстоятельствами, возникшими в результате «антидопингового скандала», Минспорт России и все российское спортивное сообщество обеспокоены будущим чистых атлетов и их возможностью выступать на международных соревнованиях в ближайшем будущем.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-Ф3 «Об общественных объединениях», вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанным федеральным законом.

Кроме того, Минспорт России не наделен функциями по контролю и надзору в установленной деятельности.

Соответственно, общественные организации самостоятельно принимают решение о направлении развития в рамках своей деятельности», – говорится в сообщении Минспорта.

«В двух словах: мы очень обеспокоены и в рамках закона помогаем, но остальное давайте сами», – прокомментировал Шубенков.

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