«Тур Альп». 2-й этап. Пеллиццари победил, Аренсман – 2-й, Власов – 5-й
Итальянский велогонщик Джулио Пеллиццари выиграл второй этап многодневки «Тур Альп». Россиянин Александр Власов стал пятым.
«Тур Альп»
2-й этап
Тельфс, Австрия – Валь-Мартелло, Италия
147,5 км
1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3.28,17
2. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – то же время
3. Маттиа Гаффури (Италия, Picnic PostNL)
4. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers)
5. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
6. Лоренцо Финн (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
7. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling)
8. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling)
9. Алекс Толио (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)
10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling)
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 6.49,42
2. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – 0,04
3. Маттиа Гаффури (Италия, Picnic PostNL) – 0,06
4. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,10
5. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – то же время
6. Лоренцо Финн (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,13
7. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) – 0,19
8. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain – Victorious) – 0,29
9. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – то же время
10. Алекс Толио (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)