«Тур Альп». 2-й этап. Пеллиццари победил, Аренсман – 2-й, Власов – 5-й

Россиянин Власов занял 5-е место на втором этапе веломногодневки «Тур Альп».

Итальянский велогонщик Джулио Пеллиццари выиграл второй этап многодневки «Тур Альп». Россиянин Александр Власов стал пятым.

«Тур Альп»

2-й этап

Тельфс, Австрия – Валь-Мартелло, Италия

147,5 км

1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3.28,17

2. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – то же время

3. Маттиа Гаффури (Италия, Picnic PostNL)

4. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers)

5. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

6. Лоренцо Финн (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

7. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling)

8. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling)

9. Алекс Толио (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)

10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling)

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 6.49,42

2. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – 0,04

3. Маттиа Гаффури (Италия, Picnic PostNL) – 0,06

4. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,10

5. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – то же время

6. Лоренцо Финн (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,13

7. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) – 0,19

8. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain – Victorious) – 0,29

9. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) – то же время

10. Алекс Толио (Италия, Bardiani CSF 7 Saber)

Власов неплохую вроде форму набрал. Лидер только у Боры, Пелиццари, а так бы мог и Саша за победу побороться..
Власов неплохую вроде форму набрал. Лидер только у Боры, Пелиццари, а так бы мог и Саша за победу побороться..
Ну вот этот рывок на 700 метрах - вообще отличный вышел, отлично расшатал пачку лидеров
Ну вот этот рывок на 700 метрах - вообще отличный вышел, отлично расшатал пачку лидеров
Да впечатляюще.. Я так понимаю Пелиццари и Власов это парочка на Джиро, надеюсь у Александра будет шанс на этап например.
Ремко, пишут, пропустит завтрашнюю гонку, но на ЛБЛ собирается.
