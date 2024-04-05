«Вуэльта страны Басков». 5-й этап. Гонщики проедут 175,9 км по маршруту с тремя категорийными подъемами
5 апреля пройдет пятый этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков».
«Вуэльта страны Басков»
5-й этап
Витория-Гастейс – Аморебьета-Эчано, Испания
175,9 км
Начало – 14:06 по московскому времени.
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 8.36,11
2. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,04
3. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,06
4. Максимилиан Шахманн (Германия, BORA – hansgrohe) – то же время
5. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates) – 0,13
6. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale) – 0,14
7. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,15
8. Рауль Лапейра (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale) – 0,16
9. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar) – 0,18
10. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – то же время