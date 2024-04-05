«Вуэльта страны Басков». 5-й этап. Гонщики проедут 175,9 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

Теги велошоссе результаты Вуэльта страны Басков Максимилиан Шахманн Луис Мейнтьес Пейо Бильбао Нельсон Оливейра Брэндон Макналти Хуан Аюсо Маттиас Скельмосе Бруно Армирайл Кевин Воклен Велоспорт

5 апреля пройдет пятый этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков».

«Вуэльта страны Басков»

5-й этап

Витория-Гастейс – Аморебьета-Эчано, Испания

175,9 км

Профиль/Карта

Начало – 14:06 по московскому времени.

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 8.36,11

2. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,04

3. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,06

4. Максимилиан Шахманн (Германия, BORA – hansgrohe) – то же время

5. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates) – 0,13

6. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale) – 0,14

7. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,15

8. Рауль Лапейра (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale) – 0,16

9. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar) – 0,18

10. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – то же время

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