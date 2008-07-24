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    «Тур де Франс». 16-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с двумя вершинами первой категории

    Теги Тур де Франс велошоссе результаты Астана Алехандро Вальверде Katusha-Alpecin Дэниэл Мартин Микель Ниеве Стивен Крейсвик Микель Ланда Якоб Фульсан Кристофер Фрум Ильнур Закарин Найро Кинтана Герейнт Томас Павел Кочетков Боб Юнгельс Том Дюмолен Ромен Барде Адам Йейтс Примож Роглич Велоспорт

    Сегодня пройдет 16-й этап «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут с двумя вершинами первой категории.

    «Тур де Франс»

    16-й этап 

    Каркасон – Баньер-де-Люшон

    218 км

    Профиль/Карта

    Начало – 12.40 по московскому времени, прямая трансляция – с 12.20 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 15-го этапа)

    1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 62.49,27
    2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
    3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50 
    4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,38
    5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21
    6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,42
    7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,57
    8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,23
    9. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 6,14
    10. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,54
    11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 9,36
    12. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 9,53
    13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 10,01...
    16. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 18,51...
    30. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 39,56... 
    56. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 1.18,34

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