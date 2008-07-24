«Тур де Франс». 16-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с двумя вершинами первой категории

Сегодня пройдет 16-й этап «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут с двумя вершинами первой категории.

«Тур де Франс»

16-й этап

Каркасон – Баньер-де-Люшон

218 км

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Начало – 12.40 по московскому времени, прямая трансляция – с 12.20 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 15-го этапа)

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 62.49,27

2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39

3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50

4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,38

5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21

6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,42

7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,57

8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,23

9. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 6,14

10. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,54

11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 9,36

12. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 9,53

13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 10,01...

16. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 18,51...

30. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 39,56...

56. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 1.18,34