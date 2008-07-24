«Тур де Франс». 16-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с двумя вершинами первой категории

Сегодня пройдет 16-й этап «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут с двумя вершинами первой категории.
«Тур де Франс»
16-й этап
Каркасон – Баньер-де-Люшон
218 км
Начало – 12.40 по московскому времени, прямая трансляция – с 12.20 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 15-го этапа)
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 62.49,27
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,38
5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21
6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,42
7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,57
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,23
9. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 6,14
10. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,54
11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 9,36
12. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 9,53
13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 10,01...
16. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 18,51...
30. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 39,56...
56. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 1.18,34