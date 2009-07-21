«Тур де Франс». 14-й этап. Фрайле победил, Алафилипп – 2-й, Саган – 4-й

Сегодня прошел 14-й этап «Тур де Франс». Гонщики проехали маршрут с финишем на вершине 2-й категории. Победу одержал испанец Омар Фрайле из «Астаны».

«Тур де Франс»

14-й этап

Сен-Поль-Труа-Шато – Манд

188 км

Профиль/Карта

1. Омар Фрайле (Испания, «Астана») – 4.41,57

2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 0,06

3. Яспер Стёйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – то же время

4. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 0,12

5. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,17

6. Симон Гешке (Германия, Sunweb) – 0,19...

29. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 18,01

30. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 18,09

31. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)

32. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)

33. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 18,19

34. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 18,23...

36. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 18,23

37. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 18,33

38. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 18,38...

41. Микель Ланда (Испания, Movistar)

42. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...

68. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 21,47...

82. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 22,57...

88. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 23,15

Общий зачет

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 58.10,44

2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39

3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50

4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,38

5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21

6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,42

7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,57

8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,23

9. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 6,14

10. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,54

11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 9,36

12. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 9,53

13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 10,01

14. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 16,22...

27. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 39,56...

31. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 48,04...

52. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 1.13,50

53. Омар Фрайле (Испания, «Астана») – 1.14,11