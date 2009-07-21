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    «Тур де Франс». 14-й этап. Фрайле победил, Алафилипп – 2-й, Саган – 4-й

    Теги Тур де Франс велошоссе результаты Астана Алехандро Вальверде Katusha-Alpecin Дэниэл Мартин Микель Ниеве Стивен Крейсвик Грег Ван Авермат Микель Ланда Якоб Фульсан Кристофер Фрум Ильнур Закарин Найро Кинтана Герейнт Томас Павел Кочетков Рафал Майка Дамиано Карузо Боб Юнгельс Том Дюмолен Ромен Барде Симон Гешке Адам Йейтс Жюлиан Алафилипп Примож Роглич Омар Фрайле Велоспорт

    Сегодня прошел 14-й этап «Тур де Франс». Гонщики проехали маршрут с финишем на вершине 2-й категории. Победу одержал испанец Омар Фрайле из «Астаны». 

    «Тур де Франс»

    14-й этап 

    Сен-Поль-Труа-Шато – Манд

    188 км

    Профиль/Карта

    1. Омар Фрайле (Испания, «Астана») – 4.41,57
    2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 0,06
    3. Яспер Стёйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – то же время
    4. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 0,12
    5. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,17
    6. Симон Гешке (Германия, Sunweb) – 0,19...
    29. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 18,01
    30. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 18,09
    31. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)
    32. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)
    33. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 18,19
    34. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 18,23...
    36. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 18,23
    37. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 18,33
    38. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 18,38...
    41.  Микель Ланда (Испания, Movistar)
    42. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...
    68. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 21,47...
    82. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 22,57...
    88. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 23,15

    Общий зачет 

    1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 58.10,44
    2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
    3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50 
    4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,38
    5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21
    6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,42
    7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,57
    8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,23
    9. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 6,14
    10. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,54
    11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 9,36
    12. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 9,53
    13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 10,01
    14. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 16,22...
    27. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 39,56...
    31. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 48,04...
    52. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 1.13,50
    53. Омар Фрайле (Испания, «Астана») – 1.14,11

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