«Тур де Франс». 14-й этап. Фрайле победил, Алафилипп – 2-й, Саган – 4-й

Сегодня прошел 14-й этап «Тур де Франс». Гонщики проехали маршрут с финишем на вершине 2-й категории. Победу одержал испанец Омар Фрайле из «Астаны».
«Тур де Франс»
14-й этап
Сен-Поль-Труа-Шато – Манд
188 км
1. Омар Фрайле (Испания, «Астана») – 4.41,57
2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 0,06
3. Яспер Стёйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – то же время
4. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 0,12
5. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 0,17
6. Симон Гешке (Германия, Sunweb) – 0,19...
29. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 18,01
30. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 18,09
31. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)
32. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)
33. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 18,19
34. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 18,23...
36. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 18,23
37. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 18,33
38. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 18,38...
41. Микель Ланда (Испания, Movistar)
42. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...
68. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 21,47...
82. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 22,57...
88. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 23,15
Общий зачет
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 58.10,44
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,38
5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21
6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,42
7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,57
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,23
9. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 6,14
10. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,54
11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 9,36
12. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 9,53
13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 10,01
14. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 16,22...
27. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 39,56...
31. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 48,04...
52. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 1.13,50
53. Омар Фрайле (Испания, «Астана») – 1.14,11