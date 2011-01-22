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    У отстраненного за допинг Крушельницкого подешевели мастер-классы. Теперь 7 тысяч рублей за час

    Теги сборная России Александр Крушельницкий Керлинг

    У российского керлингиста Александра Крушельницкого подешевели мастер-классы, которые он проводит в питерском ТРК «Континент».

    Теперь один час занятий со спортсменом стоит на три тысячи дешевле – семь тысяч рублей. Услуга называется «Дорожка Крушельницкого».

    «В стоимость включено: аренда льда, пользование инвентарем, работа инструктора – участника Олимпийских игр в Пхенчхане Александра Крушельницкого, включает время нахождения на льду с инструктажем.

    На одной дорожке играет до 10 человек (2 команды по 4-5 человек в каждой). Перед началом игры Александр Крушельницкий разъяснит правила, научит основам техники и в течении всей игры будет помогать советами», – сообщается на сайте ТРК.

    Обычная аренда дорожки на один час стоит 1500 рублей в дневные часы (10.00 до 16.00) по будням и 3000 рублей в остальное время.

    В прошлом году Крушельницкий проводил мастер-классы в ТРК «Меркурий» по цене 10 тысяч рублей за час. 

    Крушельницкий был дисквалифицирован на 4 года за мельдоний в допинг-пробе с Пхенчхана-2018. Спортсмену пришлось вернуть бронзовую медаль, которую он завоевал на Играх вместе с Анастасией Брызгаловой.

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