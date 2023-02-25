WR Chess Masters. 9-й тур. Непомнящий сыграет с Каймером, Есипенко против Прагнанандхи, другие партии

Теги результаты Левон Аронян Ян Непомнящий Уэсли Со Аниш Гири Ян-Кшиштоф Дуда Винсент Каймер Андрей Есипенко Рамешбабу Прагнанандха Нодирбек Абдусатторов Гукеш Доммараджу WR Chess Masters Шахматы

Сегодня в Дюссельдорфе на шахматном турнире WR Chess Masters пройдут партии девятого тура. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Винсентом Каймером из Германии. 

WR Chess Masters

Дюссельдорф, Германия

9-й тур

Начало партий – в 16.00 по московскому времени. 

Левон Аронян (США) – Доммараджу Гукеш  (Индия)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Андрей Есипенко (Россия)

Винсент Каймер (Германия) – Ян Непомнящий (Россия)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Уэсли Со (США)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Аниш Гири (Нидерланды)

Турнирное положение: Гукеш, Аронян – по 5, Непомнящий – 4,5, Каймер, Со – по 4, Гири, Абдусатторов, Дуда, Есипенко, Прагнанандха – по 3,5. 

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