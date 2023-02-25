WR Chess Masters. 9-й тур. Непомнящий сыграет с Каймером, Есипенко против Прагнанандхи, другие партии

Сегодня в Дюссельдорфе на шахматном турнире WR Chess Masters пройдут партии девятого тура. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Винсентом Каймером из Германии.

WR Chess Masters

Дюссельдорф, Германия

9-й тур

Начало партий – в 16.00 по московскому времени.

(США) – Доммараджу Гукеш (Индия)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – (Россия)

Винсент Каймер (Германия) – (Россия)

(Узбекистан) – (США)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Аниш Гири (Нидерланды)

Турнирное положение: Гукеш, Аронян – по 5, Непомнящий – 4,5, Каймер, Со – по 4, Гири, Абдусатторов, Дуда, Есипенко, Прагнанандха – по 3,5.