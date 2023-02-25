WR Chess Masters. 9-й тур. Непомнящий сыграет с Каймером, Есипенко против Прагнанандхи, другие партии
Сегодня в Дюссельдорфе на шахматном турнире WR Chess Masters пройдут партии девятого тура. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Винсентом Каймером из Германии.
WR Chess Masters
Дюссельдорф, Германия
9-й тур
Начало партий – в 16.00 по московскому времени.
Левон Аронян (США) – Доммараджу Гукеш (Индия)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Андрей Есипенко (Россия)
Винсент Каймер (Германия) – Ян Непомнящий (Россия)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Уэсли Со (США)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Аниш Гири (Нидерланды)
Турнирное положение: Гукеш, Аронян – по 5, Непомнящий – 4,5, Каймер, Со – по 4, Гири, Абдусатторов, Дуда, Есипенко, Прагнанандха – по 3,5.
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