Александр Грищук: «Состояние ужасное, играть совсем не хочется. Уверен, турнир претендентов следует остановить»

Российский гроссмейстер Александр Грищук рассказал об атмосфере на турнире претендентов в Екатеринбурге, который проходит в условиях пандемии коронавируса.

«Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть. В самом начале у меня еще не было четкого представления обо всем этом, но сейчас я абсолютно уверен, что турнир следует остановить.

Эта атмосфера... Весь персонал в масках, даже охранники. Для меня очень тяжело за этим наблюдать, не хочу здесь находиться, играть партии. Но, несмотря на все вышесказанное, своим текущим результатом я доволен», – отметил Грищук.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге