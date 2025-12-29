🍀 Конор – самая популярная звезда UFC, Хабиб – второй, Раузи замыкает топ-3

В уходящем году было так много разговоров об Илие Топурии, что кто-то может подумать, будто грузино-испанский боец близок к наследию Конора Макгрегора или Хабиба Нурмагомедова.

Если усреднить популярность в соцсетях и заслуги в октагоне, то, может, Топурия и на верном пути. Но пока об этом говорить нельзя. Илия, вероятно, не скоро порадует новым выступлением. А судя по интересу соцсетей, Топурии далеко до главных звезд промоушена. Даже спустя годы их отсутствия.

Смотрите сами: у Макгрегора и Хабиба больше 40 млн подписчиков в инстаграме. Экс-чемпионка UFC Ронда Раузи с большим отставанием замыкает топ-3. И лишь потом мы видим Топурию, который на полмиллиона опережает Ислама Махачева.

Что думаете?