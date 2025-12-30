Главный спортивный мем года Эштон Холл добрался и до футбола... Он показал, как бьет по воротам – разумеется, в шесть утра 🫣
Явление Эштона Холла лишь по касательной задело русскоязычный сегмент интернета.
Американский фитнес-блогер взорвал соцсети своим безумным и абсурдным распорядком дня. Например, он встает в 3:55 утра, затем в течение получаса завтракает, делает маску и читает. Бывает денек и эпичнее.
В общем, под конец года Холл добрался и до футбольных тренировок.
Кстати, Эштон – бывший профессиональный игрок в американский футбол. В связи с этим рекомендуем фильм «Защитник» с Уиллом Смитом.