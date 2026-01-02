0

Генри Сехудо и Юрайя Фэйбер в феврале проведут схватку по грэпплингу

Генри Сехудо и Юрайя Фэйбер в феврале проведут схватку по грэпплингу.

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо проведет схватку по грэпплингу с Юрайей Фэйбером.

Встреча состоится 28 февраля на турнире RAF 6, который пройдет в городе Темпе, штат Аризона.

Сехудо в декабре объявил о завершении карьеры в ММА. В прощальном поединке он уступил Пэйтону Тэлботту.

Фэйбер в последний раз дрался в 2019 году, когда досрочно проиграл Петру Яну.

Генри Сехудо: «Капе – следующий претендент на титул наилегчайшего веса. Сделайте это!»

Генри Сехудо: «Сайтиев мог бы стать чемпионом UFC в трех весовых категориях. Настолько он был хорош»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
