Генри Сехудо и Юрайя Фэйбер в феврале проведут схватку по грэпплингу
Генри Сехудо и Юрайя Фэйбер в феврале проведут схватку по грэпплингу.
Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо проведет схватку по грэпплингу с Юрайей Фэйбером.
Встреча состоится 28 февраля на турнире RAF 6, который пройдет в городе Темпе, штат Аризона.
Сехудо в декабре объявил о завершении карьеры в ММА. В прощальном поединке он уступил Пэйтону Тэлботту.
Фэйбер в последний раз дрался в 2019 году, когда досрочно проиграл Петру Яну.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
