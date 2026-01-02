  • Спортс
  • «Ган против Перейры за титул временного чемпиона». Пратес рассказал, какой бой хочет увидеть больше всего
Карлос Пратес рассказал, какой поединок хочет увидеть больше всего.

Боец полусреднего дивизиона UFC Карлос Пратес рассказал, какой поединок хочет увидеть больше всего.

«Какой бой я хочу увидеть в 2026 году? Алекс Перейра против Сирила Гана за титул временного чемпиона в тяжелом весе», – написал в социальных сетях Пратес.

Перейра в сентябре победил Магомеда Анкалаева в реванше и вернул пояс полутяжелого веса. Ган в ноябре дрался с Томом Аспиналлом за титул в тяжелом дивизионе, но бой признали несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Сирила.

Дин Томас: «Чем старше становится Перейра, тем меньше ему хочется гонять вес. К концу 2026-го он окончательно окажется в тяжелом дивизионе»

Джо Роган: «Есть разговоры о возможном бое Перейры в тяжелом весе против Гана»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
logoСирил Ган
logoАлекс Перейра
logoUFC
тяжелый вес (MMA)
logoКарлос Пратес
