«Ган против Перейры за титул временного чемпиона». Пратес рассказал, какой бой хочет увидеть больше всего
Карлос Пратес рассказал, какой поединок хочет увидеть больше всего.
«Какой бой я хочу увидеть в 2026 году? Алекс Перейра против Сирила Гана за титул временного чемпиона в тяжелом весе», – написал в социальных сетях Пратес.
Перейра в сентябре победил Магомеда Анкалаева в реванше и вернул пояс полутяжелого веса. Ган в ноябре дрался с Томом Аспиналлом за титул в тяжелом дивизионе, но бой признали несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Сирила.
Дин Томас: «Чем старше становится Перейра, тем меньше ему хочется гонять вес. К концу 2026-го он окончательно окажется в тяжелом дивизионе»
Джо Роган: «Есть разговоры о возможном бое Перейры в тяжелом весе против Гана»
