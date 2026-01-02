2

«Вы выиграли». Волков поддержал команду «Астана» после поражения в финале шоу «Звезды»

Александр Волков поддержал команду «Астана» после поражения в шоу «Звезды».

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков поддержал команду «Астана» после поражения в финале юмористического телешоу «Звезды».

За победу во втором сезоне проекта соревновались шесть коллективов. Кубок достался «Команде мечты», которая обошла «Астану» на три балла.

Фронтмен «Астаны» Данияр Джумадилов опубликовал переписку с Волковым, который поддержал комиков после просмотра финального выпуска шоу.

Волков – о схватке по грэпплингу с Гончаровым: «Получилось так же, как и с Алмейдой – возился на заднице»

Волков – о приеме, при котором не хочет сдаваться: «Гильотина. В нее попасться – зашквар»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Данияра Джумадилов
logoАлександр Волков
НТВ
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Гончаров: «Советую Волкову проводить бои, а не ждать титульник. Без практики бойцы теряют уровень»
27 декабря 2025, 10:30
Менеджер Волкова: «Если проблемы со здоровьем Аспиналла продолжатся, будем просить временный титул и бой с Ганом»
25 декабря 2025, 16:58
Александр Волков: «Рассчитываю подраться за титул сразу же после реванша Ган – Аспиналл»
17 декабря 2025, 08:46
Главные новости
Эрлинг Холанд подарил Арману Царукяну футболку с личным автографом
сегодня, 18:20Фото
Генри Сехудо и Юрайя Фэйбер в феврале проведут схватку по грэпплингу
сегодня, 17:00
Гейджи – о возможном бое с Топурией: «Прекрасный вызов. Нравится, насколько мне будет страшно»
сегодня, 16:25
«Ган против Перейры за титул временного чемпиона». Пратес рассказал, какой бой хочет увидеть больше всего
сегодня, 15:35
Лерон Мерфи: «Волкановски уйдет на пенсию. Я не получу шанс подраться с ним из-за фаворитизма»
сегодня, 14:45
Джо Роган сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам на другом уровне. Он еще на одну ступень выше»
сегодня, 12:10
«В этой удивительной жизни я побеждаю». Двалишвили подвел итоги 2025 года
сегодня, 11:40
Джо Роган: «Аспиналл может больше не вернуться в октагон. У него серьезные проблемы с правым глазом»
сегодня, 11:25
Бакли предложил Мухаммаду провести бой на UFC 326: «Давай сделаем это»
сегодня, 10:25
«Моя правая рука – главный ингредиент успеха». Уайлдер рассказал, как победит Усика
сегодня, 09:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото