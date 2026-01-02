«Вы выиграли». Волков поддержал команду «Астана» после поражения в финале шоу «Звезды»

Александр Волков поддержал команду «Астана» после поражения в шоу «Звезды».

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков поддержал команду «Астана» после поражения в финале юмористического телешоу «Звезды».

За победу во втором сезоне проекта соревновались шесть коллективов. Кубок достался «Команде мечты», которая обошла «Астану» на три балла.

Фронтмен «Астаны» Данияр Джумадилов опубликовал переписку с Волковым, который поддержал комиков после просмотра финального выпуска шоу.

