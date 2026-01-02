«Вы выиграли». Волков поддержал команду «Астана» после поражения в финале шоу «Звезды»
Александр Волков поддержал команду «Астана» после поражения в шоу «Звезды».
Боец тяжелого веса UFC Александр Волков поддержал команду «Астана» после поражения в финале юмористического телешоу «Звезды».
За победу во втором сезоне проекта соревновались шесть коллективов. Кубок достался «Команде мечты», которая обошла «Астану» на три балла.
Фронтмен «Астаны» Данияр Джумадилов опубликовал переписку с Волковым, который поддержал комиков после просмотра финального выпуска шоу.
Волков – о схватке по грэпплингу с Гончаровым: «Получилось так же, как и с Алмейдой – возился на заднице»
Волков – о приеме, при котором не хочет сдаваться: «Гильотина. В нее попасться – зашквар»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Данияра Джумадилов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости