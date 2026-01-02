Гейджи – о возможном бое с Топурией: «Прекрасный вызов. Нравится, насколько мне будет страшно»

Джастин Гейджи высказался о потенциальном поединке с Илией Топурией.

Боец легкого веса UFC Джастин Гейджи высказался о потенциальном поединке с Илией Топурией .

Ранее стало известно, что Гейджи и Пэдди Пимблетт подерутся за пояс временного чемпиона в главном событии турнира UFC 324.

«Я доверяю своей интуиции. Доверяю чувству дистанции и тайминга, умению оказаться в нужном месте в нужное время. Этот спорт безумен. Здесь может случиться что угодно. Именно поэтому мы каждый бой смотрим, затаив дыхание – потому что в любой момент все может перевернуться.

В итоге все сводится к тому, чтобы не допускать ошибок против такого соперника. Не игнорировать его правую руку, левый хук. Его комбинации – одни из лучших, что я когда-либо видел в этом спорте. Это прекрасный вызов. И мне нравится, насколько мне будет страшно», – сказал Гейджи.

