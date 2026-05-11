Пауло Коста: «Чеченский деликатес закончил. Никогда не вернусь к этому бою и перестану упоминать даже его возможность»

Коста передумал драться с Чимаевым.

Боец UFC Пауло Коста заявил, что не заинтересован в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Люди, слушайте меня. Чеченский деликатес закончил. Все, его нет. Никогда не вернусь к этому бою и перестану упоминать даже его возможность. У нас есть отличные бойцы, с которыми можно провести крупный бой», – написал в соцсетях Коста.

Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду в титульном поединке на UFC 328.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Пауло Косты
Клоун бразильский
Только вчера просил бой с ним)
этот клоун даже в топ-10 не входит
так он в топ-6 в полутяжах)
Костян опять винца прокисшего накатил лишка, и как обычно понес))
он же еще вчера хотел бой с ним.
чимаев о косте даже вообще не говорит уже давно, а коста все с именем этим ложится и встает.
Коста вынесет его с таким кардио
Такая большая весогонка реально тяжело, скинуть 10 кг уже непросто, а тут 20+. По антропометрии Чимаев полутяж, посмотрим как там пойдет
