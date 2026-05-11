Пауло Коста: «Чеченский деликатес закончил. Никогда не вернусь к этому бою и перестану упоминать даже его возможность»
Боец UFC Пауло Коста заявил, что не заинтересован в поединке с Хамзатом Чимаевым.
«Люди, слушайте меня. Чеченский деликатес закончил. Все, его нет. Никогда не вернусь к этому бою и перестану упоминать даже его возможность. У нас есть отличные бойцы, с которыми можно провести крупный бой», – написал в соцсетях Коста.
Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду в титульном поединке на UFC 328.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Пауло Косты
чимаев о косте даже вообще не говорит уже давно, а коста все с именем этим ложится и встает.