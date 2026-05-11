Пуляев – о поражении Чимаева Стрикленду: «Когда гоняешь больше 15 кг, как бы ты не восстановился, будет очень тяжело выступить на 100%. 20 кг – это слишком много»

Пуляев высказался о поражении Чимаева Стрикленду.

Боец UFC Андрей Пуляев не исключает, что на выступление Чимаева в бою со Стриклендом повлияла весогонка.

«Все говорят про весогонку Хамзата, что он проиграл из-за нее. Такая теория имеет место быть. Когда гоняешь больше 15 кг, как бы ты не восстановился, будет очень тяжело выступить на 100%. По слухам, Чимаев согнал все 20 кг, а это слишком много. Были другие прецеденты – Ти Джей Диллашоу, Мариф Пираев. И мы помним, чем это закончилось.

Можно сделать реванш Чимаеву и Стрикленду. Нассурдину Имавову сейчас не дадут Шона, как мне кажется. А в среднем весе Стрикленду больше не с кем драться, разве что провести реванш с Хамзатом», – сказал Пуляев.

Напомним, Шон Стрикленд победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей на UFC 328.

Что дальше делать Чимаеву?

Чимаев в соцсетях: «Шон, дай знать, когда будешь готов»