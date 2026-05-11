Пуляев – о поражении Чимаева Стрикленду: «Когда гоняешь больше 15 кг, как бы ты не восстановился, будет очень тяжело выступить на 100%. 20 кг – это слишком много»
Боец UFC Андрей Пуляев не исключает, что на выступление Чимаева в бою со Стриклендом повлияла весогонка.
«Все говорят про весогонку Хамзата, что он проиграл из-за нее. Такая теория имеет место быть. Когда гоняешь больше 15 кг, как бы ты не восстановился, будет очень тяжело выступить на 100%. По слухам, Чимаев согнал все 20 кг, а это слишком много. Были другие прецеденты – Ти Джей Диллашоу, Мариф Пираев. И мы помним, чем это закончилось.
Можно сделать реванш Чимаеву и Стрикленду. Нассурдину Имавову сейчас не дадут Шона, как мне кажется. А в среднем весе Стрикленду больше не с кем драться, разве что провести реванш с Хамзатом», – сказал Пуляев.
Напомним, Шон Стрикленд победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей на UFC 328.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
Да хоть 30кг по слухам. Кто этот слух пустил? Царукян, вот это проверенный информатор, сам якобы со спиной слился, а потом появились слухи, что он вес не сделал. Ни доказательств, ни фактов, вот Царукян сказал, теперь все прицепились к этой отмазке.
Ещё до назначеного боя говорилось, что он сотку с лишним весит и раскачивался он для боя с прохазкой
Это факт.
Сколько же он в полусредний сгонял, если в средний 20 пришлось? Особо уставшим он не выглядел, совсем не так как с Бернсом. И с дю Плесси тоже не выглядел уставшим, а это уже в среднем было и 5 раундов.
Реванш минимум через пол-года! Нос должен зажить у Стрикленда основательно!
Со всем согласен, только не пойму почему это Имавову Шона не дадут? Он главный претендент
