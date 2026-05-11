  Пуляев – о поражении Чимаева Стрикленду: «Когда гоняешь больше 15 кг, как бы ты не восстановился, будет очень тяжело выступить на 100%. 20 кг – это слишком много»
Пуляев – о поражении Чимаева Стрикленду: «Когда гоняешь больше 15 кг, как бы ты не восстановился, будет очень тяжело выступить на 100%. 20 кг – это слишком много»

Боец UFC Андрей Пуляев не исключает, что на выступление Чимаева в бою со Стриклендом повлияла весогонка.

«Все говорят про весогонку Хамзата, что он проиграл из-за нее. Такая теория имеет место быть. Когда гоняешь больше 15 кг, как бы ты не восстановился, будет очень тяжело выступить на 100%. По слухам, Чимаев согнал все 20 кг, а это слишком много. Были другие прецеденты – Ти Джей Диллашоу, Мариф Пираев. И мы помним, чем это закончилось.

Можно сделать реванш Чимаеву и Стрикленду. Нассурдину Имавову сейчас не дадут Шона, как мне кажется. А в среднем весе Стрикленду больше не с кем драться, разве что провести реванш с Хамзатом», – сказал Пуляев.

Напомним, Шон Стрикленд победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей на UFC 328.

Что дальше делать Чимаеву?

Чимаев в соцсетях: «Шон, дай знать, когда будешь готов»

Да хоть 30кг по слухам. Кто этот слух пустил? Царукян, вот это проверенный информатор, сам якобы со спиной слился, а потом появились слухи, что он вес не сделал. Ни доказательств, ни фактов, вот Царукян сказал, теперь все прицепились к этой отмазке.
Да хоть 30кг по слухам. Кто этот слух пустил? Царукян, вот это проверенный информатор, сам якобы со спиной слился, а потом появились слухи, что он вес не сделал. Ни доказательств, ни фактов, вот Царукян сказал, теперь все прицепились к этой отмазке.
Ещё до назначеного боя говорилось, что он сотку с лишним весит и раскачивался он для боя с прохазкой
Ещё до назначеного боя говорилось, что он сотку с лишним весит и раскачивался он для боя с прохазкой
Это факт.
Сколько же он в полусредний сгонял, если в средний 20 пришлось? Особо уставшим он не выглядел, совсем не так как с Бернсом. И с дю Плесси тоже не выглядел уставшим, а это уже в среднем было и 5 раундов.
Реванш минимум через пол-года! Нос должен зажить у Стрикленда основательно!
Со всем согласен, только не пойму почему это Имавову Шона не дадут? Он главный претендент
Почему проиграл Хамзат Чимаев?
10 мая, 15:20
Шон Стрикленд: «Чимаев не сделал вес. Не знаю, как UFC его пропустили»
10 мая, 13:12
«Лучшая работа в мире». Цена пояса Стрикленда – сломанный нос
10 мая, 11:40
Шон О'Мэлли: «Задница Перейры больше, чем у какой-нибудь майамской сучки с пластикой. Я смотрел на нее секунд семь»
30 минут назадФото
Россиянка Диана Авсарагова подписала контракт с промоушеном RAF
46 минут назад
Джон Джонс и Кейн Веласкес выступят аналитиками на турнире MVP MMA
сегодня, 07:32
Джейк Пол: «Я против Канело, он сказал, что на связи. $200 млн для него»
сегодня, 07:10
Турнир MVP MMA: Раузи – Карано, Нганну – Линс, Диаз – Перри и другие бои
сегодня, 07:00
Валуев – о решении World Boxing снять ограничения с белорусских спортсменов: «Они хотят, чтобы белорусы выступали, а мы на это смотрели. Это провокация»
вчера, 18:28
Тренер Сен-Пьера: «Чимаев, приезжай тренироваться со мной. Обещаю: ты не будешь выдыхаться в боях. Привози с собой Царукяна»
вчера, 18:10
Белал – о Стрикленде: «Надеюсь, однажды я выйду с этим клоуном в клетку и заставлю его истекать кровью»
вчера, 17:10
Брэди раскритиковал Чимаева и Стрикленда: «Если ты говоришь о моей маме, моей религии – я буду драться с тобой, даже на парковке. Как Питер и петух в «Гриффинах» – всегда дерутся»
вчера, 16:03
Том Аспиналл: «Думал, что Хамзат легко выиграет. Хочу увидеть реванш»
вчера, 15:55
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
