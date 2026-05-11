  «Регбист» – о поражении Чимаева Стрикленду: «Капитально охренел. Хамзат мне казался ужасным монстром, которого невозможно победить»
«Регбист» в шоке от поражения Чимаева Стрикленду.

Основатель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев, известный по прозвищу «Регбист», прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом.

«Я охренел вообще капитально. Абсолютно не верил в то, что Стрикленд может победить Чимаева. Более того, я уже говорил как-то, что не вижу ни одного человека вне зависимости от весовой категории, который мог бы победить Хамзата. Для меня это вообще ужасный монстр. С одной стороны, было радостно за Стрикленда, вообще люблю, когда случаются такие чудеса в единоборствах. Но в то же время было обидно, что эта аура непобежденного страшного человека вот так вот разрушена, потому теперь весь мир увидел, как Хамзат может проиграть.

Но я хочу сказать, мне показалось, что с Хамзатом что-то не так. Не с целью оправдать, я так увидел. После первого раунда, который он провел в доминирующей манере, без пропущенных ударов, не тратя особого количества сил по сравнению с предыдущими боями – он очень плохо выглядел в перерыве. Ему, кажется, было настолько плохо, будто он готов сдаться и не выходить на второй раунд. И потому мне показалось, что у него что-то не так со здоровьем», – сказал Алеев.

Напомним, Стрикленд победил Чимаева раздельным решением судей на UFC 328.

Пуляев – о поражении Чимаева Стрикленду: «Когда гоняешь больше 15 кг, как бы ты не восстановился, будет очень тяжело выступить на 100%. 20 кг – это слишком много»

Что дальше делать Чимаеву?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
С Бернсом тоже судьи могли решить по-другому. И непобедимых вообще не бывает.
Ответ Fizkultprivet
Бернсу чутка менталки не хватило, технически мог уже тогда апсет устроить
Ответ Fizkultprivet
тоде когда смотрел бой с Бернсом, показалось, что Бернс больше сделал для победы
На хайпе хотел прокатить. Какого жрал столько, что пришлось сбрасывать 20 кг, чем занимался в подготовительный период - жрал? Вот и получается, что липовый спортсмен и чемпион.
