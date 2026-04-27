  • Гор Азизян: «Гуськов бьет рукой тяжелее Перейры. Он может вырубить одним ударом, в отличие от Алекса»
Гор Азизян: «Гуськов бьет рукой тяжелее Перейры. Он может вырубить одним ударом, в отличие от Алекса»

Азизян считает, что Гуськов бьет сильнее Перейры.

Тренер Гор Азизян считает, что удар Богдана Гуськова сильнее, чем у Алекса Перейры.

«У Богдана есть со всеми шансы, поскольку у него самый тяжелый удар рукой в этом дивизионе. Тяжелее ли он, чем у Алекса Перейры? Конечно. Богдан может с одного удара вырубить, а Перейра – нет. Алексу надо парочкой ударов попасть и после добить. Богдан же может наглухо вырубить. И тот, кто владеет такой пушкой, у него есть шансы любого победить», – сказал Азизян.

Напомним, Гуськов выступает в полутяжелом весе UFC. Перейра в июне дебютирует в тяжелом дивизионе.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
Он прикалывается сейчас или на серьёзе говорит?
Он прикалывается сейчас или на серьёзе говорит?
Может он о Мишеле говорит? 🤣
Тренеру Гору Азизяну сказки бы писать. У него отличные задатки.
ну такие монологи пусть расскажет соперникам Перейры, которые не по плану дня отправлялись спать раньше времени
ну такие монологи пусть расскажет соперникам Перейры, которые не по плану дня отправлялись спать раньше времени
Да вот как раз таки вечером их Перейра и укладывал, как балованных детей)
У Богдана есть удар и может приличный, но не как у Перейры и даже рядом не такой. Я смотрел бой Богдана и Блаховича, Блахович выдержал бомбардировку и упал в нокдаун, хотя там прилетали плюхи жирные. Посмотрите нокауты Перейры, чиркашом попадает и вырубает свет без добивания.
Он бои Перейры не смотрел что-ли?)
тяжелей Нгану 😂 араджан))
Павлович тоже пушкой обладает.
Волков показал что бывает.
Павлович тоже пушкой обладает. Волков показал что бывает.
Волкову Льюис показал, что бывает. Пушка не гарантирует победу, но шанс гарантирует.
В отличие от Алекса - Богдан Блаховича не осилил
А он ещё и шутник))
