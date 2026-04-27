Гор Азизян: «Гуськов бьет рукой тяжелее Перейры. Он может вырубить одним ударом, в отличие от Алекса»

Азизян считает, что Гуськов бьет сильнее Перейры.

Тренер Гор Азизян считает, что удар Богдана Гуськова сильнее, чем у Алекса Перейры .

«У Богдана есть со всеми шансы, поскольку у него самый тяжелый удар рукой в этом дивизионе. Тяжелее ли он, чем у Алекса Перейры? Конечно. Богдан может с одного удара вырубить, а Перейра – нет. Алексу надо парочкой ударов попасть и после добить. Богдан же может наглухо вырубить. И тот, кто владеет такой пушкой, у него есть шансы любого победить», – сказал Азизян.

Напомним, Гуськов выступает в полутяжелом весе UFC. Перейра в июне дебютирует в тяжелом дивизионе.

