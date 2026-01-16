«С кем хотите увидеть мой следующий бой?» Анкалаев опубликовал первый пост после поражения от Перейры

Магомед Анкалаев опубликовал первый пост после поражения от Алекса Перейры.

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев опубликовал первый пост в социальных сетях после поражения от Алекса Перейры .

Титульный бой между Анкалаевым и Перейрой состоялся в ночь на 5 октября в главном событии UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Я вернулся. С кем хотите увидеть мой следующий бой?» – написал Анкалаев.

