  Исраэль Адесанья проиграл Джо Пайферу на UFC Fight Night в Сиэтле. Это его четвертое поражение подряд
Исраэль Адесанья проиграл Джо Пайферу на UFC Fight Night в Сиэтле. Это его четвертое поражение подряд

29 марта в Сиэтле прошел турнир UFC Fight Night 271, который возглавил бой средневесов Исраэля Адесаньи (24-6) и Джо Пайфера (16-3). Пайфер нокаутировал Адесанью во втором раунде.

Адесанья идет на серии из четырех поражений. Он не побеждал три года – в апреле 2023-го Исраэль нокаутировал в реванше Алекса Перейру.

Пайфер выиграл четвертый бой подряд.

Провал Адесаньи – почему закончилась суперзвезда UFC

надо завершать карьеру, адесанья вроде как неплох, но возраст берет свое, лучше закончить сейчас
Ничто не вечно под луной. Адесанье хорошей пенсии, пора давать дорогу молодым.

Он сказал Кормье после боя, что зайдет ещё на один круг,чтобы завоевать пояс. Так что, ещё пару лет будет драться
обычно я говорю, что люди остаются в спорте столько, сколько хочется, пофик на величие и т.д. Ваши ожидания - ваши проблемы. Может, им деньги нужны, а не величие в головах болельщиков. Но в случае с ЮФС ...скажу так, не те деньги там , увы, платят и слишком большой потенциальный урон здоровью. Тут уж, правда, лучше заканчивать
Перчатки не положил.... был уверен что закончит
Да уж, такое резкое падение...
