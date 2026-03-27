  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Генри Сехудо: «Адесанья уже готовится к жизни после боев. Если он проиграет Пайферу, то завершит карьеру»
Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо считает, что Исраэль Адесанья может завершить карьеру в случае поражения от Джо Пайфера.

«Думаю, со временем просто приходит осознание – и я говорю сейчас о себе – что дело, возможно, не столько в таланте, сколько в желании. Просто хочется тратить свое время на другие вещи. Появляются занятия, которые приносят больше удовольствия.

Мне кажется, Исраэль уже на этом этапе. Он уже диджеит, занимается разными проектами, фактически готовится к жизни после боев. Когда люди начинают двигаться в этом направлении, они уже понимают, что время подходит. У меня самого было так же – я уже плотно занимался недвижимостью, контентом и другими делами.

Так что да, мне кажется, если Исраэль проиграет в этом поединке, то, скорее всего, завершит карьеру», – сказал Сехудо.

Поединок между Адесаньей и Пайфером возглавит турнир UFC Fight Night 271, который состоится в ночь на 29 марта в Сиэтле.

Исраэль Адесанья посетил могилу Брюса Ли в Сиэтле

Исраэль Адесанья: «Перейра станет чемпионом, а потом проведет супербой против Джонса»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
logoИсраэль Адесанья
logoUFC
logoMMA
logoДжо Пайфер
logoГенри Сехудо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Исраэль Адесанья: «Чимаев был активным, когда поднимался, а теперь… Это проблемы с визой? Травмы? Я был последним акивным чемпионом»
25 марта, 08:03
Сехудо – о ситуации с гонорарами в UFC: «Бойцы должны перестать быть трусами, чтобы появился шанс что-то изменить»
20 марта, 18:15
Адесанья – о карде турнира в Белом доме: «Отличный кард»
11 марта, 16:28
Рекомендуем
Главные новости
Бывший боец UFC Диего Санчес приговорен к пяти годам условного срока по делу о стрельбе
20 минут назад
PFL Pittsburgh: Эблин против Баттла, Роста – Касанганай и другие бои
сегодня, 12:25
Нганну – о расторжении контракта с PFL: «Это было их решение, не мое. Заявление было опубликовано без моего ведома»
сегодня, 11:50
Магомед Бибулатов: «Не предлагали новый контракт Гасанову. В ACA он свою работу сделал»
сегодня, 11:05
Ковингтон – о бое Чимаева и Стрикленда: «Шон уже на закате карьеры. Он просто хочет заработать»
сегодня, 10:35
UFC Fight Night 271: Адесанья против Пайфера, Грассо подерется с Барбер и другие бои
сегодня, 10:00
Тренер Волкановски: «Жеан Силва тявкает, пытаясь создать шум. Но он не заслуживает титульного шанса»
сегодня, 09:50
Турнир RCC и Karate Combat: Хамзин – Лоорэ, Кутателадзе – Далкиран и другие бои
сегодня, 09:30
Де Ла Хойя жалеет, что продал журнал The Ring Турки Аль эш-Шейху: «Я ошибался в этом человеке»
сегодня, 09:10
Хабиб выступил против женских ММА: «Всевышний создал женщину слабой, мужчину сильным. А люди хотят все смешать»
сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем