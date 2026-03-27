Генри Сехудо: «Адесанья уже готовится к жизни после боев. Если он проиграет Пайферу, то завершит карьеру»

Генри Сехудо считает, что Исраэль Адесанья может завершить карьеру.

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо считает, что Исраэль Адесанья может завершить карьеру в случае поражения от Джо Пайфера.

«Думаю, со временем просто приходит осознание – и я говорю сейчас о себе – что дело, возможно, не столько в таланте, сколько в желании. Просто хочется тратить свое время на другие вещи. Появляются занятия, которые приносят больше удовольствия.

Мне кажется, Исраэль уже на этом этапе. Он уже диджеит, занимается разными проектами, фактически готовится к жизни после боев. Когда люди начинают двигаться в этом направлении, они уже понимают, что время подходит. У меня самого было так же – я уже плотно занимался недвижимостью, контентом и другими делами.

Так что да, мне кажется, если Исраэль проиграет в этом поединке, то, скорее всего, завершит карьеру», – сказал Сехудо.

Поединок между Адесаньей и Пайфером возглавит турнир UFC Fight Night 271, который состоится в ночь на 29 марта в Сиэтле.

