Исраэль Адесанья посетил могилу Брюса Ли в Сиэтле.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья посетил могилу актера и мастера боевых искусств Брюса Ли в Сиэтле.

Публикацию Адесанья сопроводил известной цитатой Ли.

«Стань бесформенным, как вода. У воды нет формы. Нальешь ее в чашку – она станет чашкой. Нальешь в бутылку – станет бутылкой. Вода может течь, а может сокрушать. Будь водой, мой друг», – написал Адесанья.

В ночь на 29 марта в Сиэтле Адесанья проведет поединок против Джо Пайфера. Бой возглавит турнир UFC Fight Night 271.

