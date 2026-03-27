Исраэль Адесанья посетил могилу Брюса Ли в Сиэтле
Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья посетил могилу актера и мастера боевых искусств Брюса Ли в Сиэтле.
Публикацию Адесанья сопроводил известной цитатой Ли.
«Стань бесформенным, как вода. У воды нет формы. Нальешь ее в чашку – она станет чашкой. Нальешь в бутылку – станет бутылкой. Вода может течь, а может сокрушать. Будь водой, мой друг», – написал Адесанья.
В ночь на 29 марта в Сиэтле Адесанья проведет поединок против Джо Пайфера. Бой возглавит турнир UFC Fight Night 271.
Тарантино показал Брюса Ли в «Однажды в Голливуде» современным Конором. Его хейтят фанаты и дочь легенды
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Исраэля Адесаньи
