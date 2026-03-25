Владимиру Кличко исполнилось 50 лет

Сегодня, 25 марта, бывшему чемпиону мира Владимиру Кличко (64-5, 53 КО) исполнилось 50 лет.

Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015) в тяжелом весе.

Владимир завершил карьеру после поражения от Энтони Джошуа в 2017 году. В 2021 году Кличко был включен в Международный зал славы бокса.

