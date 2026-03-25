Владимиру Кличко исполнилось 50 лет
Кличко исполнилось 50 лет.
Сегодня, 25 марта, бывшему чемпиону мира Владимиру Кличко (64-5, 53 КО) исполнилось 50 лет.
Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015) в тяжелом весе.
Владимир завершил карьеру после поражения от Энтони Джошуа в 2017 году. В 2021 году Кличко был включен в Международный зал славы бокса.
10 молодых звезд бокса, которые сменят Усика, Кроуфорда и Канело
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Никогда не нравился как боксер. В отличие от Виталия. Постоянные обнимашки и висячки на сопернике. Одной антропометрией и физухой задавливал тщательно подобранных соперников. Удачно попал во временной период, когда отсутствовали норм боксеры в тяжах
Никогда не нравился как боксер. В отличие от Виталия. Постоянные обнимашки и висячки на сопернике. Одной антропометрией и физухой задавливал тщательно подобранных соперников. Удачно попал во временной период, когда отсутствовали норм боксеры в тяжах
ну да, сейчас-то у нас плеяда великих тяжей: фрик фьюри, бодибилдер джошуа и вообще непонятно кто типа уайлдера, которых унизил усик из категории ниже
Никогда не нравился как боксер. В отличие от Виталия. Постоянные обнимашки и висячки на сопернике. Одной антропометрией и физухой задавливал тщательно подобранных соперников. Удачно попал во временной период, когда отсутствовали норм боксеры в тяжах
А ты почему так не делал? Звучит очень легко
Чем старше человек, тем больше ему лет.
Владимир конечно вошёл в историю, столько лет сохранял титут,помню его поражение от Кори Сандерса,шокировал всех проиграв во втором раунде вроде
