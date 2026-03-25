Владимиру Кличко исполнилось 50 лет

Сегодня, 25 марта, бывшему чемпиону мира Владимиру Кличко (64-5, 53 КО) исполнилось 50 лет.

Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015) в тяжелом весе.

Владимир завершил карьеру после поражения от Энтони Джошуа в 2017 году. В 2021 году Кличко был включен в Международный зал славы бокса.

10 молодых звезд бокса, которые сменят Усика, Кроуфорда и Канело

Владимир Кличко
бокс
Никогда не нравился как боксер. В отличие от Виталия. Постоянные обнимашки и висячки на сопернике. Одной антропометрией и физухой задавливал тщательно подобранных соперников. Удачно попал во временной период, когда отсутствовали норм боксеры в тяжах
Ответ моржоуи
ну да, сейчас-то у нас плеяда великих тяжей: фрик фьюри, бодибилдер джошуа и вообще непонятно кто типа уайлдера, которых унизил усик из категории ниже
Ответ моржоуи
А ты почему так не делал? Звучит очень легко
Чем старше человек, тем больше ему лет.
Владимир конечно вошёл в историю, столько лет сохранял титут,помню его поражение от Кори Сандерса,шокировал всех проиграв во втором раунде вроде
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Нокаут за три удара – так защищал пояс Принц Хамед, который выходил на бои на ковре-самолете
вчера, 12:40
Боксершу Исис Сио ввели в медикаментозную кому после нокаута в бою с Джослин Камарильо
вчера, 09:15
Эдди Хирн: «Если у Джонса и Аспиналла не было бы контрактов с UFC, то я бы заплатил им за бой в два раза больше»
23 марта, 10:42
Рекомендуем
Главные новости
Раузи – о турнире MVP MMA: «Я не припомню в истории ММА более убойного карда. Это не какая-то тусовка для олигархов»
2 минуты назад
Перейра – Адесанье: «Желаю тебе отличного боя. Выходи сосредоточенным и покажи лучший поединок»
17 минут назад
Нганну – о UFC и Джонсе: «Если они не уважают величайшего бойца в истории, то кого тогда они уважают?»
сегодня, 12:13
Джо Роган: «Слышал, что Нейт Диаз заработает более $10 млн за бой с Перри»
сегодня, 11:47
Турнир MVP MMA: Раузи – Карано, Нганну – Линс, Диаз – Перри и другие бои
сегодня, 11:30
Жеан Силва: «Если Волкановски победит меня, я уйду из UFC»
сегодня, 10:30
Али Абдель-Азиз: «Исламу предложили другой бой в полусреднем весе. Он будет готов в июле»
сегодня, 10:24
Календарь боев в MMA и боксе в марте-апреле-2026
сегодня, 10:00
Фрэнсис Нганну: «Уход из UFC – лучшее решение в моей жизни»
сегодня, 09:35
Вечер бокса в Лондоне: Фьюри против Махмудова, Бенн – Прогрейс и другие бои
сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем