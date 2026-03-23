  • Эдди Хирн: «Если у Джонса и Аспиналла не было бы контрактов с UFC, то я бы заплатил им за бой в два раза больше»
Хирн сказал, что заплатил бы Джонсу и Аспиналлу в два раза больше UFC.

Промоутер Эдди Хирн считает, что мог бы значительно увеличить гонорар Джона Джонса и Тома Аспиналла за очный поединок.

«У них контракты, если бы их не было, то я мог бы заплатить Тому и Джону в два раза больше, чем UFC», – сказал Хирн.

Ранее Джон Джонс заявил, что UFC отказались платить ему больше $15 млн за поединок в Белом доме.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Pro Boxing Fans
