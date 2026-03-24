Боксершу Исис Сио ввели в медикаментозную кому после нокаута в бою с Джослин Камарильо
Вечер бокса Most Valuable Promotions едва не закончился трагедией.
Поединок между Джослин Камарильо и Исис Сио закончился в первом раунде. Сио не смогла продолжить бой после серии пропущенных ударов.
19-летнюю Сио отвезли в больницу, где ее вынужденно ввели в медикаментозную кому.
На данный момент спортсменка очнулась и дышит самостоятельно.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Boxing Scene
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем