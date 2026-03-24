Боксершу Исис Сио ввели в медикаментозную кому после нокаута в бою с Джослин Камарильо

Вечер бокса Most Valuable Promotions едва не закончился трагедией.

Поединок между Джослин Камарильо и Исис Сио закончился в первом раунде. Сио не смогла продолжить бой после серии пропущенных ударов.

19-летнюю Сио отвезли в больницу, где ее вынужденно ввели в медикаментозную кому.

На данный момент спортсменка очнулась и дышит самостоятельно.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Boxing Scene
