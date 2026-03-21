Алджамейн Стерлинг: «Евлоев – отличный боец. Его бои вовсе не скучные»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, что думает о Мовсаре Евлоеве.

«Евлоев – отличный боец. Победит он или проиграет – его не уволят. Его бои вовсе не скучные. Просто люди считают, что раз он настолько доминирует в большинстве своих поединков, то к этому моменту у него уже должны были быть досрочные победы», – написал в социальных сетях Стерлинг.

21 марта Евлоев проведет поединок против Лерона Мерфи. Бой возглавит турнир UFC London.

Хотел подраться на улице с Петром Яном и бегал 17 км за час. Лучший непобежденный россиянин в UFC

Мерфи – о бое с Евлоевым: «Это будет сложное противостояние. Но я готов ко всему, что он может предложить»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
