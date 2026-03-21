Силва считает, что должен стать следующим претендентом на пояс: «Волкановски хочет драться уже сейчас. А Евлоев выступает раз в год»
Боец полулегкого дивизиона UFC Жеан Силва заявил, что именно он должен подраться за титул следующим.
«Если посмотреть на дивизион сейчас, на ту картину, которая сложилась, и на имена в рейтингах UFC, то сейчас просто нет никого, кто мог бы драться за пояс. Волкановски хочет драться уже сейчас. А Лерон Мерфи и Мовсар Евлоев выступают раз в год. Никого нет, понимаете... Я следующий.
Я много всего сказал Хантеру [Кэмпбеллу]. Рассказал, как собираюсь продвигать титульный бой. Все уже началось, но впереди еще есть несколько козырей в рукаве», – сказал Силва.
Силва в последний раз выступал в январе, когда победил Арнольда Аллена единогласным решением судей.
Волкановски объяснил, почему заинтересован в поединке с Евлоевым: «Хочу показать, что умею работать с дагестанской борьбой»