  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Силва считает, что должен стать следующим претендентом на пояс: «Волкановски хочет драться уже сейчас. А Евлоев выступает раз в год»
7

Жеан Силва считает, что именно он должен получить титульный шанс.

Боец полулегкого дивизиона UFC Жеан Силва заявил, что именно он должен подраться за титул следующим.

«Если посмотреть на дивизион сейчас, на ту картину, которая сложилась, и на имена в рейтингах UFC, то сейчас просто нет никого, кто мог бы драться за пояс. Волкановски хочет драться уже сейчас. А Лерон Мерфи и Мовсар Евлоев выступают раз в год. Никого нет, понимаете... Я следующий.

Я много всего сказал Хантеру [Кэмпбеллу]. Рассказал, как собираюсь продвигать титульный бой. Все уже началось, но впереди еще есть несколько козырей в рукаве», – сказал Силва.

Силва в последний раз выступал в январе, когда победил Арнольда Аллена единогласным решением судей.

Волкановски объяснил, почему заинтересован в поединке с Евлоевым: «Хочу показать, что умею работать с дагестанской борьбой»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoMMA
logoАлександр Волкановски
logoUFC
полулегкий вес
logoЖеан Силва
logoЛерон Мерфи
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
какой тебе титульник, те кому дают за уши притянутый титульник, как правило всегда крупно проигрывают, сильве лучше бы пордрвться с яиром, победить и попасть хотябы в топ-5 чтобы просить титульник
Ответ BayernMunih
С Лопесом пусть реваншируется.
Ответ Fizkultprivet
у него бой с гарсией, вот яиром можно было, как раз сидит без боев год
он только закрыл досрочное поражение от лопеса, какой ему бой за пояс?
Фантазер,ты меня назыывааалаааа!
Читайте новости бокса в любимой соцсети
