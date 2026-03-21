Силва считает, что должен стать следующим претендентом на пояс: «Волкановски хочет драться уже сейчас. А Евлоев выступает раз в год»

Жеан Силва считает, что именно он должен получить титульный шанс.

Боец полулегкого дивизиона UFC Жеан Силва заявил, что именно он должен подраться за титул следующим.

«Если посмотреть на дивизион сейчас, на ту картину, которая сложилась, и на имена в рейтингах UFC, то сейчас просто нет никого, кто мог бы драться за пояс. Волкановски хочет драться уже сейчас. А Лерон Мерфи и Мовсар Евлоев выступают раз в год. Никого нет, понимаете... Я следующий.

Я много всего сказал Хантеру [Кэмпбеллу]. Рассказал, как собираюсь продвигать титульный бой. Все уже началось, но впереди еще есть несколько козырей в рукаве», – сказал Силва.

Силва в последний раз выступал в январе, когда победил Арнольда Аллена единогласным решением судей.

