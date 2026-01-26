Валдо Кортес-Акоста: «Готов к следующему бою, давайте отправимся в Мексику 28 февраля»

Кортес-Акоста хочет седьмой бой за календарный год.

«Спасибо всем за то, что пришли и поддержали меня. Благодарен команде. Я готов к следующему бою, давайте отправимся в Мексику 28 февраля», – написал в соцсетях Валдо Кортес-Акоста .

Напомним, Кортес-Акоста нокаутировал Деррика Льюиса на UFC 324.

Добавим, что Валдо провел шесть боев с марта 2015-го. Он победил Райана Спэнна, Сергея Спивака, Анте Делию, Шамиля Газиева и Льюиса. Также у Валдо есть поражение – Сергею Павловичу.

UFC 324: Гейджи победил Пимблетта, О’Мэлли – Ядуна, Умар – Фигейредо и другие результаты

Деррик Льюис: «UFC дали мне пептиды. Сейчас я в лучшей форме в жизни»