4

Валдо Кортес-Акоста: «Готов к следующему бою, давайте отправимся в Мексику 28 февраля»

Кортес-Акоста хочет седьмой бой за календарный год.

«Спасибо всем за то, что пришли и поддержали меня. Благодарен команде. Я готов к следующему бою, давайте отправимся в Мексику 28 февраля», – написал в соцсетях Валдо Кортес-Акоста.

Напомним, Кортес-Акоста нокаутировал Деррика Льюиса на UFC 324.

Добавим, что Валдо провел шесть боев с марта 2015-го. Он победил Райана Спэнна, Сергея Спивака, Анте Делию, Шамиля Газиева и Льюиса. Также у Валдо есть поражение – Сергею Павловичу.

UFC 324: Гейджи победил Пимблетта, О’Мэлли – Ядуна, Умар – Фигейредо и другие результаты

Деррик Льюис: «UFC дали мне пептиды. Сейчас я в лучшей форме в жизни»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Валдо Кортеса-Акосты
Валдо Кортес-Акоста
С марта 2025-го, не 15-го
Поправь
Ответ AlexPro2015
С марта 2025-го, не 15-го Поправь
Случайно цифры Евлоева привели
Все удивлялись, как побеждает Льюис, но у того удар мощный. Но как этот побеждает? Выглядит неатлетично, не то чтоб зверский нокаутёр и боксёр. Вроде не то чтоб сильно попал по Льюису, нелепо подошёл к нему на цыпочках, чтоб стукнуть, пока тот решил прилечь и отдохнуть (или что он хотел сделать?)
Ответ Kelevra1989
Все удивлялись, как побеждает Льюис, но у того удар мощный. Но как этот побеждает? Выглядит неатлетично, не то чтоб зверский нокаутёр и боксёр. Вроде не то чтоб сильно попал по Льюису, нелепо подошёл к нему на цыпочках, чтоб стукнуть, пока тот решил прилечь и отдохнуть (или что он хотел сделать?)
Довольно легок на ногах для тяжелого веса, отлично двигается (относительно того же Льюиса).

А то, как он подкрался на цыпочках чтобы выцелить и добить - здесь просто легкое позерство на камеру, небольшое проявление харизмы, он же и в бою пижонил, провоцировал медленного Льюиса. Это добивание пойдет в его будущие хайлайты просто из-за этих забавных "подкрадуль".
