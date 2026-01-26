Валдо Кортес-Акоста: «Готов к следующему бою, давайте отправимся в Мексику 28 февраля»
Кортес-Акоста хочет седьмой бой за календарный год.
«Спасибо всем за то, что пришли и поддержали меня. Благодарен команде. Я готов к следующему бою, давайте отправимся в Мексику 28 февраля», – написал в соцсетях Валдо Кортес-Акоста.
Напомним, Кортес-Акоста нокаутировал Деррика Льюиса на UFC 324.
Добавим, что Валдо провел шесть боев с марта 2015-го. Он победил Райана Спэнна, Сергея Спивака, Анте Делию, Шамиля Газиева и Льюиса. Также у Валдо есть поражение – Сергею Павловичу.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Валдо Кортеса-Акосты
Поправь
А то, как он подкрался на цыпочках чтобы выцелить и добить - здесь просто легкое позерство на камеру, небольшое проявление харизмы, он же и в бою пижонил, провоцировал медленного Льюиса. Это добивание пойдет в его будущие хайлайты просто из-за этих забавных "подкрадуль".